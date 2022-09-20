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台灣8月手機銷量慘兮兮 比金融海嘯時期還慘

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
最新市場統計出爐，台灣8月手機總量月減17.3%，約當衰退7.2萬支，並降至34.3萬支，不僅買氣急凍，銷售額則月減二成，雙雙破10年來新低 ，比金融海嘯時期還慘。聯合報系資料照
最新市場統計出爐，台灣8月手機總量月減17.3%，約當衰退7.2萬支，並降至34.3萬支，不僅買氣急凍，銷售額則月減二成，雙雙破10年來新低 ，比金融海嘯時期還慘。聯合報系資料照

最新市場統計出爐，台灣8月手機總量月減17.3%，約當衰退7.2萬支，並降至34.3萬支，不僅買氣急凍，銷售額則月減二成，雙雙破10年來新低 ，比金融海嘯時期還慘，其中，因蘋果在8月處於新舊產品轉換期，所以三星成功登上銷量王，市場預料蘋果9月很可能因新品上市，重回台灣手機銷售王寶座。

從8月的前10大品牌銷量市占率來看，分別為三星、Apple、OPPO、紅米、vivo、realme、Sony、華碩、Google、宏達電，銷量市占率依序為30.8%、26.1%、14.3%、6.7%、5.9%、3.7%、2.9%、2.7%、1.6%、1.2%。數據中，較特別的是三星銷售量超越蘋果，而宏達電則睽違1年之久，重回前十大排行榜。

分析8月熱銷前10大機款，分別為iPhone 13 128G、三星Galaxy A53 256G、OPPO Reno 8、三星Galaxy A22 64G、三星Galaxy A53 128G、Apple iPhone 13 Pro 128G、三星Galaxy A33 128G 、OPPO A57、iPhone 13 Pro 256G、iPhone 13 Pro Max 256G。隨著蘋果iPhone 14目前已上市，預料9月排行榜變化會非常大。

iPhone 13 Pro Max 三星 iPhone 14

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