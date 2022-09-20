聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣8月手機銷量慘兮兮 比金融海嘯時期還慘
最新市場統計出爐，台灣8月手機總量月減17.3%，約當衰退7.2萬支，並降至34.3萬支，不僅買氣急凍，銷售額則月減二成，雙雙破10年來新低 ，比金融海嘯時期還慘，其中，因蘋果在8月處於新舊產品轉換期，所以三星成功登上銷量王，市場預料蘋果9月很可能因新品上市，重回台灣手機銷售王寶座。
從8月的前10大品牌銷量市占率來看，分別為三星、Apple、OPPO、紅米、vivo、realme、Sony、華碩、Google、宏達電，銷量市占率依序為30.8%、26.1%、14.3%、6.7%、5.9%、3.7%、2.9%、2.7%、1.6%、1.2%。數據中，較特別的是三星銷售量超越蘋果，而宏達電則睽違1年之久，重回前十大排行榜。
分析8月熱銷前10大機款，分別為iPhone 13 128G、三星Galaxy A53 256G、OPPO Reno 8、三星Galaxy A22 64G、三星Galaxy A53 128G、Apple iPhone 13 Pro 128G、三星Galaxy A33 128G 、OPPO A57、iPhone 13 Pro 256G、iPhone 13 Pro Max 256G。隨著蘋果iPhone 14目前已上市，預料9月排行榜變化會非常大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言