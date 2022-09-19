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台灣大呼籲NCC以無線電頻率相關法規解決頻寬超標問題

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
國家通訊傳播委員會NCC。聯合報系資料照
國家通訊傳播委員會NCC。聯合報系資料照

中華電信（2412）與遠傳電信（4904）聯手要求國家通訊傳播委員會(NCC) 回歸無線寬頻競標規則，在台灣大（3045）與台灣之星、遠傳電信和亞太電信（3682）兩大合併案中，超額的頻寬「繳回政府」。台灣大哥大今天回應，三大電信在合併案通過後將展現全新的態勢，但三家都有在特定頻譜持有總頻寬超過1/3的問題，希望NCC以無線電頻率使用管理辦法第12條第4項之條文「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，解決此問題。

不過，遠傳電信今天直指「頻寬超標是假議題」，違規業者只有台灣大哥大；中華電信也以利害關係人身分，指出台灣大哥大在合併後，在低頻的1GHz頻譜中，持有頻寬超標達20%。

台灣大今天回應，以每百萬用戶可使用頻寬來看，合併案後，無論從總頻寬或每百萬用戶使用頻寬而言，合併後之新台灣大哥大的頻寬仍少於競業，為全力維護用戶權益，解決三家業者的超頻問題，希望以無線電頻率使用管理辦法第12條第4項之條文「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，妥為裁處。

台灣大也說，台灣之星兩百多萬用戶目前所使用之900頻段10MHz x 2，若繳回5MHz x 2，200萬用戶將馬上減少使用原900頻段之一半，競業以一己之私而罔顧公眾權益之意見，將嚴重損害用戶權益。此外，頻率重新繳回再分配，除了勞師動眾、曠日費時，更損及用戶權益。

台灣大哥大 遠傳電信 NCC

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