采威國際與智晶光電攜手 發展數位轉型與低碳轉型

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
采威國際董事長蕭哲君帶領采威與智晶光電進行策略合作。記者宋健生/攝影
采威國際董事長蕭哲君帶領采威與智晶光電進行策略合作。記者宋健生/攝影

采威國際（6868）今(19)日宣布，與PMOLED大廠智晶光電策略合作，結合雙方硬體開發與軟體研發實力，共同開拓虛實整合的市場商機，並以軟體加值應用加速產品成長力道。

智晶光電（5245）此次也透過認購有擔保可轉換公司債方式，實質投資采威國際，以強化雙方合作深度。

采威國際董事長蕭哲君表示，此次雙方策略合作，對智晶而言，能夠在數位轉型與ESG碳盤查布局上與采威攜手開創新局，並借助采威軟體研發技術在產品提供加值服務，共同打造虛實整合智慧生態系。

對采威來說，可以透過智晶IoT設備資料收集強化雲端布局策略，協助企業數位轉型與商模再造。

蕭哲君指出，采威國際發展智慧型一站式服務，與國際雲端大廠、國內新創及ISV SaaS合作，共構IScloud360一站式軟體訂閱服務平台，透過企業健檢系統，替企業把脈問診進行現況分析。

另外也利用AI大師尋求解決方案，推薦最適合企業使用的數位化工具，結合AI與大數據技術，協助台灣中小企業數位轉型，目前該平台已在試營運中，預計年底正式發表。

采威更掌握ESG趨勢，積極布局相關產品，推出碳盤查雲，採用訂閱式服務，提供企業溫室氣體盤查與產品碳足跡盤查工具，解決現階段碳盤查工具不足的問題。

目前已有超過15家合作企業採用，其中智晶光電更是第一批與采威合作進行碳盤查的企業之一，顯示雙方共同布局ESG的決心。

智晶光電近年轉型布局系統與準系統產品領域，成功研發智能運動眼鏡、智慧交通與智慧醫療等相關新產品。

蕭哲君說，台灣中小企業受限於規模與資源，在變化快速的市場上拚存活，若只靠單打獨鬥難以成功擴大市場與開發新應用。展望未來，如何透過盟友建構生態系與策略合作，將是產業面對未來挑戰的重要課題。

智晶光電 軟體 ESG

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