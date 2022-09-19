遠傳：三家頻譜都超出上限是假議題 遠傳與中華都合法

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
遠傳電信。圖／遠傳電信提供
遠傳電信。圖／遠傳電信提供

國家通訊傳播委員會（NCC）月底將針對台灣大哥大（3045）合併台灣之星、遠傳電信（4904）合併亞太電信（3682）兩大併購案分別開聽證會。聽證會前夕電信三雄爭論合併後頻譜「超頻」議題。遠傳電信今天指出，遠傳電信與亞太電信合併後，所持有之頻寬，在各頻率包括1GHz以下、3GHz以下及6GHz以下，甚或28G等頻譜均符合法規，並無超標。此外，中華電信（2412）所持有之頻譜亦符合法規。

因合併後，台灣大哥大在1GHz頻率以下、穿透力最佳的低頻頻段將超標10MHz頻寬，中華電信與遠傳紛紛要求NCC要遵守當初行動通訊執照釋照競標時的規定，在各頻段的頻寬不得超標，超標頻寬可以繳回後重新拍賣；台灣大則希望政府應重視全民權益保障，頻率使用之規範與治理，在競標完成後，回歸電信管理法相關規範。因台灣大表示，合併後「三家都有超標問題」，更引起遠傳與中華電信的抗議。

遠傳指出，業者競標的頻寬，都是按照相關規定競標取得，依據此基準計算結果，遠傳電信與亞太電信合併案於獲核准後，不論1GHz以下、3GHz以下及6GHz以下均符合前開各款規定。再如28G頻段，於釋照前總計釋出2500MHz，且明確規定單一業者所得取之最大頻寬為800MHz，遠傳電信與亞太電信合併案於獲核准後，就28G頻段擁有800MHz，符合釋照時規定。遠傳表示，依照競標規則取得的頻寬，未來的使用管理也是依照規定執行，否則業者在競標時依據的法律，無法保障日後的信賴權益。

遠傳表示，與亞太電信合併案於獲核准後，所持有之頻譜均符合法規。中華電信現所持有之頻譜亦符合法規。但台灣大哥大與台灣之星合併後，於1GHz以下所持有之頻譜共計60MHz (占1GHz以下40%)明確違反法規

遠傳表示，業者無論何種合作模式，為維護有效競爭，自應維持並遵守競標釋照時相關法規之限制條件，否則將破壞競爭公平性與法律之安定性。另外，頻譜是否過度集中，也影響市場公平競爭，美國、英國、加拿大、德國、法國、澳洲、新加坡、香港、荷蘭均有相關規範，台灣大超標部分依法應繳回或出售，始得維持有效競爭。

遠傳電信 台灣大哥大 中華電信

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