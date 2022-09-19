趨勢科技：台灣為供應鏈中樞 資安影響擴及國家

台灣資安大會將於20日登場，參展業者趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦今天表示，台灣位處全球高科技製造供應鏈中樞，資安事件影響範圍不再是單一公司問題，而是擴及客戶、合作夥伴、產業供應鏈甚至國家的重要議題。

洪偉淦透過新聞稿指出，駭客集團透過既有攻擊手法獲利並鎖定新興科技產業為下一波攻擊目標已是進行式，然而，隨著科技發展與商業環境的演變，未來企業要面對的是更為棘手、經過縝密性規劃的進階攻勢。

根據趨勢科技調查報告，過去3年就有近7成企業曾經遭受勒索軟體攻擊。隨著商業環境演變，預期駭客除了持續藉由社交工程、網攻、漏洞進行攻擊外，還將尋找合法軟體更新管道攻入企業以竊取重要機密與存取權限，來獲取高額贖金。

趨勢科技核心技術部資深協理暨VicOne威脅研究副總裁張裕敏表示，不論在資訊科技、營運技術或通訊科技場域中，駭客早已組成龐大的網路犯罪產業鏈，布局一連串相連的攻擊循環模式。

以造成全球企業嚴重損失的勒索攻擊為例，從企業發現遭到勒索攻擊的當下，損失的不再只是是否支付贖金的問題，更可能衍生機敏資料遭外洩、資安防禦機制被駭客摸透而一再發動進階持續性滲透攻擊等後患隱憂。

張裕敏說，許多企業朝數位升級前進，但資安措施卻仍在原地踏步，導致資安團隊對於不斷產生的風險警示和攻擊模式應接不暇。唯有在擁抱新科技的同時將資安同步納入考量，頻繁檢視現行資安策略與既有防禦機制是否足以因應新興風險，才能在各種新興威脅情勢下穩如泰山。