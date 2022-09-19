系微台北總部舉辦「創新25」成果展 今日正式開跑

系微（6231）今（19）日宣布在台北系微總部舉辦為期一週（9/19-9/23）的「創新25（Innovate25）」成果展於今日正式開跑，該活動將邀請其客戶與合作夥伴以現場參訪或透過線上方式進行最新技術展演，此外，今日正式宣布推出全新H2ORDS（InsydeH2O® Remote Debug System，遠端除錯系統）原始碼系統診斷除錯工具，旨在能透過全新的遠端BIOS診斷和除錯功能來強化平台開發之靈活性。

H2ORDS為系微全方位InsydeH2O BIOS開發系列工具產品之一，是一款基於Windows開發且功能強大的軟體除錯解決方案，能協助BIOS工程師遠端存取系統內的I/O、PCI、記憶體、暫存器、變數值，可透過斷點分析功能來追蹤原始碼的缺陷及進行問題解決等，以確保BIOS能正常運作。

H2ORDS可用於Intel和AMD參考平台，此工具提供易用操作的圖形化使用者介面，讓BIOS開發者能透過USB和UART介面進行BIOS除錯。除此之外，H2ORDS也可支援產品主機版規格設計以實現硬體等級的遠端除錯之能力。

系微總經理莊鈴文表示，系微能夠提供讓客戶直接存取到世界另一端的平台上，以進行遠端BIOS除錯的技術能力支援，此解決方案將為我們的客戶帶來非常實際的開發效益。遠距辦公的新趨勢推動了需要更多遠端開發能力的需求，我們相信此新款H2ORDS除錯工具可成功為我們的客戶解決工作時所面臨到的許多資源和存取限制的問題，進而讓在經常處於有限開發平台數量的工作環境下，發揮其高價值的優勢和促進BIOS開發及降低生產成本。

系微在「創新25」5天的活動期間，每日將發表不同的創新成果，其中因應全球疫情的大環境狀況，系微運用扎實的網路安全技術設計出遠端韌體開發與設備管理解決方案，讓工程師和管理者能因應疫情在家或遠端工作時，能有更好的開發管理環境與工作效率。

系微「創新25」成果展的重點創新項目和相關產品與技術展示，一、展示系微如何透過強化韌體產品並提供 BIOS層級安全威脅檢測技術，運用以安全為核心的最新 SDL 方法，以及與尖端的安全研究人員建立密切合作夥伴關係展現韌體安全領導地位。

二、展示系微如何透過UEFI專業知識及產業夥伴緊密合作關係，於x86及ARM 平台上開發出嶄新的 BIOS韌體功能，協助客戶推出創新設計。三、藉由系微全新韌體開發工具的新功能實現更有效率的平台開發，包括硬體等級的遠端除錯解決方案及強大的新功能目錄管理等。四、瞭解系微如何在下一代英特爾Birch Stream伺服器平台設計中更有效率地解決BIOS及BMC 韌體開發時所面臨的挑戰。

系微董事長暨執行長王志高表示，我們非常高興有機會舉辦這場盛會，讓很多對我們來說非常重要的客戶和合作夥伴能夠同聚一堂，他們對系微過去這25年來的成就是極為重要的。