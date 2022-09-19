集邦：台灣半導體、面板產業受地震影響有限

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

連日強震，集邦今（19）日表示，晶圓代工廠房避震設計，使廠內震度較廠外減少一級，僅有停機檢查，但檢查後已復工；設備商也暫無傳出工廠大幅受損狀況，最嚴重僅有部分機台當機需要重啟。

集邦表示，記憶體南亞科（2408）當下已執行停機檢查，若有晶圓受損，仍有足夠庫存量因應；美光則有召回工程師檢查設備，並確認無損耗，兩家業者產能利用率並未受影響，不影響供給。

面板廠方面，集邦說，目前面板產業正處於低潮，供過於求問題仍嚴重，面板廠陸續都在進行減產，預期全球第三季的平均稼動率已經修正至65%，位於台南的群創（3481）也在9月起開始作大規模的減產，因此地震實際的影響嚴重程度應該有限。

根據集邦（TrendForce）調查，在地震當下，機台都有放慢速度或是停機檢修，且陸續復機運作，部分面板廠的產線甚至順勢拉長檢修時間，以因應整體大環境需求不佳的問題。

面板 晶圓代工廠 地震

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