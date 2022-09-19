仁寶智能運動地墊 獲選為2022新現代五項科技運動會

仁寶（2324）今（19）日表示，旗下神寶醫資極力推廣「體醫融合大健康」概念，所推出的「Stampede 智能運動地墊互動競賽」，獲選為新現代五項科技運動會中的敏捷力項目。

新現代五項科技運動，是以現代五項運動作為基礎，增加新興科技元素進行科技運動競賽的項目；五項則代表全能的體適能概念：肌耐力、敏捷力、平衡力、專注力、反應力。

新現代五項科技運動會」於今（111）年首度納入「全國大專運動會」成為科技運動測試賽，經濟部工業局結合教育部體育署及國立體育大學等跨部會資源，並由資策會整合臺灣運動科技能量，建立新型態的科技運動平臺。

而「Stampede 智能運動地墊」的產生，來自於神寶醫資的一念初心：期望發展一款和專業運動選手有互動、將運動成果具體數據化，同時可將數據轉化成有意義的分析的商品。神寶醫資觀察，運動員可藉由精準分析過後的數據，輔助評估當前的訓練量及比賽強度是否合適，得以減少過程中人為判斷的失誤。對於專業運動員來說，一項結合訓練及數據分析的產品，確有其必要性。

因此，神寶醫資以專業運動員的需求，做為智能運動地墊在研發更新過程中的最高標準。利用體感競技遊戲整合智慧感測地墊，結合聲光效果，不僅增加運動過程中的刺激感，也可順勢引導使用者完成訓練。

搭配Stampede數據化紀錄使用者的運動軌跡，進行後端的數據分析與演算，可以協助運動員檢視自身動作的差異性、穩定性等，持續調整訓練方式、強化弱點，找出自身最適合的運動模式。後續再透過硬體銷售以及平台內容訂閱制，即可提供各年齡層之使用者一套完整且客製化的運動服務。

神寶醫資所開發的此款智能運動地墊，不僅能做專項運動訓練來衡量個人運動成效，還能透過多機連線進行同儕間的比賽較勁。在經濟部工業局委託資策會輔導及新五項科技運動會推廣下，神寶醫資已經在運動中心、健身房、國民小學、大專院校、飯店等建置超過 50座的場館。

神寶醫資總監范瑋益表示，因為參與「新現代五項科技運動會」，藉由經濟部工業局和資策會的助力，「Stampede 智能運動地墊」不僅得到了許多曝光及使用者的即時回饋，運動科技業者們也因此齊聚一堂，促成產業生態鏈的同時，更可以互相交流，彼此刺激進步。

接下來神寶醫資會持續以社區為最小單位，積極推動建構衛星式據點，將智能運動地墊埋入在一般大眾的生活周遭中，並持續研發住家版本的「輕量款」智能地墊，以期日後能再從社區走入住家。范瑋益指出，智能運動地墊未來將不再受限於場域，期待運動地墊的使用昇華成一種全新的生活風格。