中華電攜手小金雞 資安大會秀實力

中央社／ 台北19日電

中華電信持續投入資安技術領域發展，積極研發相關解決方案，將攜手「小金雞」子公司中華資安國際於「2022 臺灣資安大會」展出相關應用，大秀資安實力。

中華電信今天發出新聞稿宣布，攜手子公司中華資安國際將於20日「2022台灣資安大會」展出5G資安、區塊鏈解決方案、SecuTex先進資安威脅防禦系統及SOC資安監控服務等資安產品，協助企業提升整體資安防禦與應變能力，強化資通安全。

中華電信表示，結合歷年來系統環境安全檢測實務經驗，於MEC設備與核網端提供安全基準檢測服務，於本次大會展示MEC安全設定自動檢測工具、5G雲平台安全檢測工具等自主研發產品。

在現今數位轉型浪潮下，中華電信為國內唯一兼具資料中心（IDC） 及區塊鏈雲端、落地建置技術並提供客製化整合的解決方案供應商。在雲端服務方面，主推「區塊鏈即服務平台」（Blockchain-as-a-Service；BaaS），針對各產業需求結合區塊鏈、NFT、pdf簽章、憑證等技術解決方案，提供端到端區塊鏈服務，可有效減少人工作業及加速處理流程。

中華電指出，成功應用案例包含旅遊不便險、募資服務、點數服務、供應鏈金融及物流服務等。

資安 中華電信 區塊鏈

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