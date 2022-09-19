台積電高雄廠進度 高市府：已申報開工進場整地

中央社／ 高雄19日電
高雄市政府表示，已於6月10日核發台積電建廠雜照，台積電也在上周申報開工，目前已進場進行整地。 聯合報系資料照
高雄市政府表示，已於6月10日核發台積電建廠雜照，台積電也在上周申報開工，目前已進場進行整地。 聯合報系資料照

台積電高雄廠建廠進度引各界關注。高雄市政府今天表示，已於6月10日核發建廠雜照，台積電也在上周申報開工，目前已進場進行整地。

台積電去年11月宣布將在高雄設廠，高雄市政府整治原中油高煉廠土地作為建廠基地，8月7日舉辦楠梓產業園區動土典禮，園區進入建廠階段，台積電建廠進度引發各界高度關注。

高雄市政府經發局長廖泰翔今天告訴中央社記者，市府在6月10日已核發建廠雜照，台積電公司也在上週申報開工，目前廠方已進場進行整地。

廖泰翔說，雙方一直保持維持良好密切互動，隨時掌握設廠進度，後續市府團隊會全力協力配合台積電規劃期程推動建廠。

經發局資料指出，高市府自去年7月啟動楠梓產業園區報編計畫，今年3月、5月分別完成土壤及地下水整治解除列管，並在5月18日與台灣中油公司完成29.83公頃園區土地點交，不到1年內完成整治與報編，完備建廠所需水、電及土地整備，盼讓高雄煉油廠將轉型為半導體材料研發與製造核心。

台積電 高雄市

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