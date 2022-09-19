台積電南科再生水廠通水 為再生水用於半導體製程創舉

台積電促建的國內第一座民營再生水廠「台積電南科再生水廠」今（19）日正式通水，這是全球首度將工業再生水用於半導體製程生產。供水後，不但有效緩解大台南地區的供水壓力，更為全球水資源的循環使用立下重大里程碑。

台積電南科再生水廠通水啟用典禮，由中鼎集團總裁余俊彥親臨主持，出席來賓包括：台南市市長黃偉哲、國科會南科管理局局長蘇振綱、營建署署長吳欣修、水利署副署長黃宏莆以及台積電營運／廠務副總經理莊子壽等。

莊子壽強調，今日出席是見證重要的時刻。他致詢時特別感謝台南市政府、營建署、水利署、南科管理局等相關主管機關協助與支持，以及中鼎工程公司的努力，共同讓創新的環境永續發展再邁進一大步。

莊子壽說，水資源對半導體製程尤其重要，台積電身為企業公民，肩負環境永續發展重任，減少對環境衝擊、追求水資最佳使用效率，同時減廢是我們的承諾。

他說，面臨極端氣候的警示及台灣去年面臨前所未有的乾早，對民生及工業造成很大的影響，考量企業永續發展，台積電依循水資源管理策略，致力發展多元創新技術。

莊子壽強調，台積電已經多年努力，已達到廠內每滴水可重覆使用3.5次的水資源循環系統，台積電南科再生水廠正式落成啟用，是全球半導體產業貫徹綠色製造重要的里程碑。

台積電南科再生水廠是為南部科學園區內首座由民間企業自行投資開發興建的再生水廠，中鼎受台積電委託進行投資設計、興建及20年的操作營運。有別於政府的再生水廠是民生汙水的再生水廠，這座再生水廠是工業廢水再生水廠。莊子壽表示，由於是工業廢水，處理工序比民生用水比四倍以上，相當複雜。

莊子壽說，要將工業廢水處理到比自來水還要純化，用於對水質極為敏感的半導體製程，事實這套回收系統，台積電已經8年孕育，從最早期在晶圓廠內設立每小時產生1噸再生水，一天24小時產生24噸的試產線，經再生水研發團隊再優化其技術，最後交由中鼎工程負責建造可量化的再生水廠，因此如今正式通水啟用，也必須向台積電和中鼎的技術團隊，致上最高的敬意。

莊子壽說，台積電規劃2030年台灣再生水的替代率將達到60%的目標，因此除了南科再生水廠外，也不排在竹科、中科及高雄建置再生水廠，甚至四地也都會興建零廢棄物回收中心，落實綠色製造及環境永續。

余俊彥表示：「發展再生水作為新興水源，是全球永續發展重要的一環。 再生水廠，不論在水資源開發再利用或減廢技術方面，在業界都極具開創及指標意義，這是台積電和中鼎團隊為全球永續所作的努力。感謝台積電的信賴，將本案託付中鼎執行，相信我們對綠色工程的堅持，能持續為世界帶來美好的改變。」