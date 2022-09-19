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全球首創 台積電南科再生水廠今通水

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台積電南科再生水廠通水，圖左至右為中鼎總經理陳裕仁、水利署副署長黃宏莆、營建署署長吳欣修、台南市市長黃偉哲、中鼎集團總裁余俊彥、台積電營運／廠務副總經理莊子壽、南科管理局局長蘇振綱、工研院材料及化工所所長李宗銘。記者朱曼寧／攝影
台積電南科再生水廠通水，圖左至右為中鼎總經理陳裕仁、水利署副署長黃宏莆、營建署署長吳欣修、台南市市長黃偉哲、中鼎集團總裁余俊彥、台積電營運／廠務副總經理莊子壽、南科管理局局長蘇振綱、工研院材料及化工所所長李宗銘。記者朱曼寧／攝影

中鼎（9933）集團所承攬的台積電（2330）「南科工業再生水廠興建及操作營運案」，今（19）日由中鼎集團總裁余俊彥領軍舉行通水典禮，包括台南市市長黃偉哲、國科會南科管理局局長蘇振綱、營建署署長吳欣修、水利署副署長黃宏莆以及台積電營運/廠務副總經理莊子壽等皆出席。

中鼎指出，該案是台積電南科工業再生水廠創新的綠色技術，是全球業界第一座成功再生工業廢水回用至半導體製程的再生水廠，也是南部科學園區內首座由民間企業自行投資開發興建的再生水廠，供水後，不但有效緩解大台南地區的供水壓力，更為全球水資源的循環使用立下重大里程碑。

余俊彥表示，發展再生水作為新興水源，是全球永續發展重要的一環，該再生水廠，不論在水資源開發再利用或減廢技術方面，在業界都極具開創及指標意義，這是台積電和中鼎團隊為全球永續所作的努力。

「南科工業再生水廠興建及操作營運案」為中鼎受台積電委託進行投資設計、興建及20年的操作營運（Design, Build, Own and Operation, DBOO），該案處理的廢水來源，包括製程廢水及南科綜合廢水處理廠的放流水。

中鼎指出，為滿足半導體產業對於水質的高標準要求，同時兼顧友善環境，該案採用創新技術，以低污染負荷的高級生物處理程序，使處理後的水質優於傳統生物處理方式，並大幅降低能源耗損、減少污泥的產生，達成節能減碳、減少二次污染等環境保護多重效益。

台積電南科再生水廠通水後，今年10月起，供應每日0.5萬噸工業再生水，預計2023年達每日2萬噸，另，台積電使用永康及安平再生水廠的民生再生水將透過本廠監控後一併轉供，總計可供應每日6萬7千噸再生水。

中鼎表示，未來台積電南科工業再生水廠亦計畫擴建，透過運用鄰近南科焚化爐的餘熱，將該廠產生的廢水蒸發、凝結後回收，達到每日3萬6千噸的工業再生水量，並達成廢水零排放，有效實踐循環經濟。

中鼎集團為國內最大統包商，深耕水資源領域近40年，為各產業提供水與廢水處理，及廢水再生利用等統包工程服務，範疇涵括煉油廠、石化廠、一般工業、高科技廠房之廢水，以及都市污水等回收處理再利用服務，持續開創水資源循環商機。

中鼎集團所承攬的台積電「南科工業再生水廠興建及操作營運案」，今（17）日由中鼎集團總裁余俊彥領軍舉行通水典禮。記者朱曼寧／攝影
中鼎集團所承攬的台積電「南科工業再生水廠興建及操作營運案」，今（17）日由中鼎集團總裁余俊彥領軍舉行通水典禮。記者朱曼寧／攝影
中鼎集團總裁余俊彥。記者朱曼寧／攝影
中鼎集團總裁余俊彥。記者朱曼寧／攝影

台積電 水資源

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