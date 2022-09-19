半導體搶才出奇招 日月光：退役軍人、運動員都是戰力

電子資訊、軟體、半導體9月人才缺口高達18.9萬人，企業好苦惱？日月光人力資源處副總經理李叔霞、104獵才顧問陳裕勝於104職涯診所Podcast分享如何破解半導體缺工問題。

專家們表示，未來不只會有越多文組生加入半導體，退役軍人、運動員也是很好的戰力。具備AI、EUV、RTL、演算法等關鍵專長，work hard & work smart，克服「輪班星人」難題，將成不可或缺人才。

日月光人力資源處副總經理李叔霞表示，少子化問題，導致在2000年後的新世代人力減少，缺工程度的嚴重甚至曾經有主管揶揄只要是「人」就好，進來公司再訓練。半導體缺工，供應鏈產業、跨產業搶才，連帶其他傳統產業、螺絲產業同樣缺工，已將人才目標放在外籍工程師、在台外籍學生，或透過國外人才補足產業缺口。

104獵才顧問陳裕勝指出，以獵才端的角度來看，近三年「有經驗的工程師（約3~10年的資歷）」基本上年薪漲幅約三成，甚至也有人拿到千萬的獎金。因此，想要招募中高水準以上的工程師，都應該具心理準備，需要付出高額的報酬才有機會留住人才，因為每個工程師手中的offer都和參考書一樣厚，想要吸引這些工程師，不僅是薪資，福利、休假、調薪、辦公室環境，甚至連HR的印象分數都要考量進去。

日月光人力資源處副總經理李叔霞認為，未來會有越來越多文組生加入半導體，公司就有商科畢業的同仁，自學AutoCAD，從最基層的繪圖員開始，愈來愈熟練且憑藉著良好的口才，深受客戶喜愛，目前已經成為技術服務的主管，同時也在工作的過程中，磨練語言能力，可以順利服務國外客戶。相信只要具有良好的邏輯與優越的學習能力，皆有機會能加入半導體。

除了文組生之外，半導體目前也接收許多退役軍人，他們退休時很年輕，大約30幾歲，且他們可以良好適應輪班生活，不管是擔任基層，或是維修工程師，都十分適合。此外，也有許多退役職業球員加入，因為過去擔任運動員時，生活其實都十分規律且有紀律，因此也能良好適應半導體的生活。

此外，104獵才顧問陳裕勝也分享，目前半導體中最熱門的技能關鍵字為「AI」、「EUV」、「RTL」、「演算法」，只要有相關領域的實務經驗都是炙手可熱的人才。

日月光人力資源處副總經理李叔霞表示，建議年輕人可以在年輕、有體力的時候，嘗試「輪班」的工作磨練耐心。曾有輪班工程師，在輪班過程中覺得工作環節重複性很高，因此自己進修AI與自動化領域的知識，並運用於工作中成功將原本需要30分鐘的工作時間縮短到幾秒鐘完成。雖然起初輪班的日子很難熬，但只要耐得住性子，並且嘗試找到優化的方式，就有機會能提升自己的工作效率，並為加速公司作業流程帶來貢獻。