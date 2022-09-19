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台積電獲輝達急單、蘋果高階新機熱賣 法人看好本季業績

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台積電示意圖。聯合報系資料照
台積電示意圖。聯合報系資料照

台積電（2330）傳出大客戶輝達下急單，以因應美國管制令，法人指出，在總體經濟未大幅修正，加上iPhone高階新機熱銷，有利獨家代工的A16晶片出貨增加，台積電本季業績仍可穩定成長，建議區間操作。

隨美聯準會利率決策會議即將舉行，台股今日調節賣壓持續湧現，盤中一度下殺至14,424點、下跌137點，權王台積電開平走低，早盤最低來到466.5元、跌5.5元，再探低點。

國內投顧法人分析，輝達雖然已經取得美國許可，但支援A100晶片的美國客戶到明年3月1日，在緩衝期過後，能否出口都需再申請，研判輝達應可能對台積電下急單；輝達可以履行原先A100、H100訂單，但新增訂單或替代產品仍需申請授權。

目前能提供7奈米以下先進製程的晶圓代工廠，僅有台積電與南韓三星，法人認為，高速運算（HPC）主晶片都是用7奈米以下製程，台積電為目前產能最大、良率最佳的龍頭廠，得以囊獲大部份HPC晶片訂單。

針對外媒報導，美國計畫10月發布新規定，落實限制銷陸人工智慧晶片與14奈馬以下半導體製造設備的相關規範，將擴大受管制廠商，不限於原本接獲通知須經許可才能銷售的個別公司，法人提醒，以GPU來看，除輝達、超微，未來英特爾、新創公司Cerebras Systems相關產品也將受限。

法人表示，所有產業都有景氣波動，各客戶的競爭能力亦大不相同，雖然美中晶片戰持續上演，但因總體經濟未大幅修正，以及蘋果高階iPhone 14新機熱銷，預期台積電第4季業績仍可穩定成長，加上看好高階製程市占率高，競爭力優於同業，對台積電的投資建議為區間操作。

台積電 iPhone 14 晶片

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