輝達急單報到 法人預期有助台積電Q4營運

市場傳出，Nvidia（輝達）趕在美國管制AI晶片銷往大陸的緩衝期之內，向台積電（2330）下急單，市場法人認為，此將有助台積電今年第4季營收表現，此外，雖然半導體產業面臨庫存調整，但台積電在主要客戶支持下，第4季營運穩定向上。

法人機構指出，美國擬限制美製高階AI晶片銷陸，傳出Nvidia趕在美國管制AI晶片銷往大陸的緩衝期之內，對台積電下超級急件（super hot runs）訂單，提前生產原訂2023年出貨的部分產品，總量約5,000片，最快今年10月底至11月初開始交貨，相關急件交期將大幅縮短，從原本預估的5~6個月，壓縮為2~3個月。對於相關消息，nVidia表示不評論市場傳聞；台積電也不評論單一客戶與相關財務預測訊息。

Nvidia雖已取得美國許可，但支援A100晶片的美國客戶到明年3月1日，一旦美國的緩衝期過後，是否能再出口都需要再申請，因此研判Nvidia對台積電下急單是有可能發生。

今年8月31日美國政府對生產人工智慧運算晶片的美國業者提出管制，須先取得政府授權，才能出口至中、俄，雖Nvidia並未對俄羅斯銷售晶片，但中國大陸訂單將受到影響。

Nvidia 9月表示，已取得美國政府許可，繼續支援A100晶片的美國客戶到明年3月1日，授權公司開發H100人工智慧晶片所需要的出口、再出口和國內轉讓需求。

美國政府也授權在明年9月1日前，繼續透過香港公司履行A100和H100晶片的訂單與物流服務，換言之也就是獲得約一年緩衝期，能服務現有的A100美國客戶、並繼續開發H100晶片。