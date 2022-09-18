分析師稱2023年晶片市場增長將「嚴重低迷」 或崩盤收縮22%
集微網消息，據eeNews報道稱，分析師Malcolm Penn已將他對全球晶片市場的看法降至2022年增長4%，隨後在2023年收縮22%。
作為Future Horizons的首席執行官和創始人，Penn一直在警告第17個市場衰退期（歷時18個月）的到來。
報道稱，他在一次網路會議上指出，在經濟、行業需求、資本支出和平均售價（ASP）方面，「每一個警告燈現在都在閃爍紅色。」
Penn表示，前景很少比這更糟，尤其是在全球經濟同時走向衰退和通貨膨脹的情況下。
他還說道，幾個季度以來，晶片單位出貨量的增長超過了長期平均水平，這意味著客戶一直在重複訂購，並將部件托付給庫存。隨著客戶開始削減訂單，平均銷售價格也隨之下降。
「6月份平均售價已開始暴跌」，Penn表示，這比他預期的2022年第三季度來得要早。
Penn進一步稱，由於內存價格暴跌20.2%，IC平均售價從22年第二季度的峰值1.350美元下降到該季度末的1.105美元，跌幅為18.1%。
Penn表示，邏輯、微晶片和模擬器件的平均售價在2022年第三季度下降只是時間問題。
在資本支出方面，Penn指出，這幾年來其一直處於歷史高位——佔銷售額23%，而長期平均水平約為銷售額的13%。Penn強調，這些支出中的大部分將在不需要時創造產能。
在網路研討會上，Penn得出結論，「崩盤」稍微提前到來，這導致了增長預期的下調。在2022年1月，他預測晶片市場將增長4%到14%，最有可能是10%。如今，Penn認為2022年的增長率在2%到6%之間，其中最可能的數字是中間值。
Penn補充道，總體經濟形勢和半導體行業的周期性意味著「不會有軟著陸」。2023年幾乎沒有任何機會。
不過，Penn表示，雖然晶片製造商和供應商可能會面臨困難時期，但EDA、IP許可方和設計公司往往會成為經濟低迷的受益者。「行業設計走出低谷的情況時有發生。」
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