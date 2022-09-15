SEMICON Taiwan揭幕 凸顯台灣在半導體業舉足輕重地位
SEMICON Taiwan 2022國際半導體展於14日正式揭幕，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，雖然因通膨持續升溫、俄烏戰事、地緣政治等因素影響，全球經濟景氣近期呈現緊縮狀態，但受惠於新興科技演進，汽車、無線通訊及運算與資料儲存等應用，持續帶動半導體需求成長。SEMICON Taiwan今年展會規模創27年來新高，凸顯台灣產業動態備受全球關注，以及在全球半導體產業中舉足輕重的重要夥伴地位。
除了設置2,450個展覽攤位，這次SEMICON Taiwan 2022也有異質整合國際高峰論壇、微機電暨感測器論壇、高科技智慧製造論壇、全球汽車晶片高峰論壇、半導體永續力國際論壇、展望新世代人才培育論壇、高科技廠房設施國際論壇、半導體先進檢測與計量國際論壇、策略材料高峰論壇、功率暨光電半導體論壇、先進測試論壇、全球智慧車高峰論壇、半導體資安趨勢高峰論壇、「大交通，大未來」國際論壇等活動。
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