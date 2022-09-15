安謀推出最新Neoverse V2核心

矽智財大廠安謀（Arm）推出代號為「Demeter」的Neoverse V2核心，搶攻雲端、高效能運算相關應用。

Arm宣布Arm Neoverse產品路徑圖再增新品，Arm 資深副總裁暨基礎設施事業部總經理 Chris Bergey 表示，業界越來越仰賴 Neoverse 帶來的效能、能源效率、特定處理能力與工作負載加速，以重新定義並改變全球的運算基礎設施。隨著Neoverse 產品路徑圖再添新品，該公司已準備好履行承諾，並相信基礎設施的未來將在 Arm 架構上運行。

Arm 推出 Neoverse V2 平台，配置最新的 V 系列核心，目前已有多家合作業者正以 Neoverse V2 為基礎進行相關設計。其中包括 NVIDIA，運用 Neoverse V2 做為其 Grace 資料中心 CPU 的運算基礎。

此外，Arm 指出，該公司也在高效率效能與高效率傳輸量方面持續進行投資，正在開發中的次世代 N 系列產品就是其中一環，預計於 2023 年推出。下一代 N 系列的 CPU 在效能與能源效率方面，都將比目前領先市場的 N2，具有跨世代的大幅提升。

同時，Neoverse E 系列 CPU 在各種數據層的處理、5G無線接取網路（5G RAN）、邊緣網路與加速器等方面，具備多元功能。為了支援此多元性，Arm 也推出 Neoverse E2 平台，結合 Arm Cortex-A510 CPU 、可擴充的Neoverse CMN-700 與 N2 系統基礎。可讓條件相對受限的應用項目使用最佳的雲端技術。