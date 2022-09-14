辛耘：今年是上市以來最好的一年

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）參與SEMICON Taiwan 2022國際半導體展，該公司執行長許明棋表示，今年是其上市以來最好的一年，業績可望成長雙位數百分比。法人估計其今年每股純益將達歷史新高水準。

雖然近期半導體市況波動，不過辛耘依然繳出好成績，累計前八月合併營收為36.01億元，年增27.4％，上半年每股純益為3.4元。

辛耘目前共有自製設備、代理設備與再生晶圓等三大業務，許明棋提到，今年這三大項目的成長力道相當。

同時，辛耘指出，該公司手上訂單滿多，也有不少預收款，自製設備訂單能見度已到明年5月。

在再生晶圓方面，辛耘於近三年來，每年都增加約2萬片12吋月產能，預計到今年第4季底時，12吋產品每月總產能可達16萬片，後續不排除可能還有擴產計畫。