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淨零排放 勤友光電董座陳來助籲建築業朝管理創新著手

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市建築經營協會「大師講座」，陳來助(前排左三)與業者熱情互動。記者宋健生/攝影
台中市建築經營協會「大師講座」，陳來助(前排左三)與業者熱情互動。記者宋健生/攝影

勤友光電董事長陳來助今(14)日在台中市建築經營協會「大師講座」中，暢談「全球碳中和之路，產業再創新」。陳來助建議建築業者，因應未來實施碳稅所可能帶來的高成本，必須從管理及創新兩方面著手。

陳來助指出，歐盟宣布2023年將開始課徵碳稅，課徵碳稅也一定是台灣未來趨勢，將導致產業成本提升。此時的台灣產業，也有許多重新塑造的機會，若能透過成本盤查、創新的材料與技術，將節能轉換為商機，邁向淨零排放衍生的成本負擔，將可能在3、5年內回本。

陳來助強調，零碳時代將來臨，建築產業首先可以從管理面達到「可視化」，例如裝設智慧電表等，藉以檢視各項不環保情況並加以減少，初估此部分約可減少5％成本。

另一方面，建築業也必須從材料或技術方面「創新」，舉例來說，可以透過太陽能建築一體化，讓建築本身成為一座發電廠，或是外掛式整合太陽能建築等方式，例如採用太陽能窗簾等，達到循環使用的目的。

台灣朝淨零排放方向邁進，國家發展委員會積極推動能源、產業、生活及社會四大轉型，在產業方面，建築業該如何面對淨零排放新趨勢？引發業界高度關注。

台中市建築經營協會9月份大師講座，今天特別邀請台灣數位企業總會理事長、勤友光電董事長陳來助，分享「全球碳中和之路，產業再創新」。

台中市建築經營協會理事長張家駿指出，台灣產業面對即將課徵碳稅、碳費，數位加零碳的雙軸轉型至關重要，建築產業不能缺席。

張家駿表示，陳來助在半導體、面板、太陽能等大型科技公司歷練過，也曾跨界經營食品業，對於智慧科技及零碳經濟的擘劃與經營著墨很深，為會員帶來很多啟發。

擁有清大化工博士學位的陳來助，曾任友達總經理暨執行長，50歲之前在科技產業深耕，是全方位的半導體專家與執行者。

近幾年更投入大健康、智慧科技及零碳經濟的整合與經營，今年6月接任勤友光電董座職務，將帶領勤友光電迎向全球碳中和的挑戰與機會。

歐盟預計最快明年開始課徵碳邊境稅；金管會也從明年起要求上市櫃公司揭露碳排，逐年推進，規劃每年碳排2.5萬噸以上的排碳大戶徵收碳費，預計最快2024年上路。

陳來助認為，數位轉型到來的速度比想像中快，未來全球企業需要數位加上低碳的雙軸轉型，尤其是低碳甚至零碳轉型，是當今台灣中小企業必須快速跟上的課題，他很樂意分享經驗，特別是與建築產業共同談討，尋找解方與出路。

陳來助(中)應台中市建經協會邀請，暢談「全球碳中和之路，產業再創新」。記者宋健生/攝影
陳來助(中)應台中市建經協會邀請，暢談「全球碳中和之路，產業再創新」。記者宋健生/攝影

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