電信攻防開打 遠傳：若NCC認定頻譜超標 願繳回

國家通訊傳播委員會（NCC）近期審議電信兩大合併案（台台併、遠亞併），其中頻譜超標問題最受關注，中華電信（2412）董事長謝繼茂中午表示，頻譜超標就應該繳回，重新訂定遊戲規則，再重新競標。台灣大（3045）晚間發出新聞稿回擊，繳回頻譜是下策。遠傳（4904）也發出回應表示，將尊重、且同意主管機關認定，並繳回超標頻譜。

電信兩大合併案將在9月29日、30日舉行，但電信業者對於頻譜超標議題已經搶先開打。

對此，遠傳表示，相信主管機關會維持法規的安定性、維護市場公平競爭，讓消費者成為最大贏家。

遠傳強調，同意現階段並不宜開特例讓特定業者持有超出上限的頻寬，尤其是1G以下頻段。

而對於台灣大指出三家均有超標，遠傳表示，依本公司原來對相關法規的認知，遠傳與亞太電信（3682）合併後並無超標問題，但若主管機關有不同的認定，本公司定會尊重且同意繳回超標之頻率；也期待主管機關對有超標的合併案採做相同的繳回處理。