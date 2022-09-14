中華電喊「頻譜超標繳回」 台灣大：繳回是下策

針對電信兩大合併案頻譜超標問題，中華電信（2412）董事長謝繼茂中午表示，頻譜超標就應該繳回，重新訂定遊戲規則，再重新競標。台灣大（3045）晚間發出新聞稿回擊，繳回頻譜是下策。

台灣大回應頻譜資源議題鎖定四大焦點，一為三家業者均超標，二為全民權益保障與單一業者追求自身頻譜增持，孰輕孰重，三為頻率資源之治理，為主管機關之權責，單一業者不應越俎代庖，四我們理解中華電信希望依據拍賣當時之競標賽局遊戲規則，惟在競標完成後，頻率使用之規範與治理，應回歸電信管理法授權之無線電頻率使用管理辦法為準。

台灣大更呼籲，期望老大哥（中華電信）高瞻遠矚，扮演引領台灣電信業重返光榮的龍頭角色，我等必將亦步亦趨跟隨。

以下為台灣大新聞稿全文