幫助偏鄉孩子 張淑芬將第一線感動分享給張忠謀

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）慈善基金會董事長張淑芬今日表示，協助偏鄉孩子擁有一技之長，且能順利找到工作，最近還收到一封信相當感動，她也將做志工第一線的感動分享給台積電創辦人張忠謀。

張淑芬今日親自出席國際半導體展「展望新世代人才培育論壇」並說，為了保護張忠謀她也很久沒接受訪問與參加活動，原本受邀錄影致詞，但因錄影較無感情，決定出席活動也不預先準備講稿，打算自然地把做志工的心路歷程講出來。

張淑芬提到，剛開始志工甚麼都做，在小孩求學時重視學科、補習成績，後來某天轉念想到，若是這小孩不喜歡念書，不就是被志工強迫念書嗎？

張淑芬也反問現場聽眾，大家感覺到台積電、SEMI機構做事大家感覺都要學問好有好條件，可是她則是想出不同的路，希望在學校裡面就能給這些學生一些機會學習不同技術。

張淑芬今日親自出席活動也顯示對於幫助偏鄉、推動全國高職技術人才就業計畫的重視。

她也指出，幫助新世代人才，讓小孩子都能找到自己的興趣，做什麼都能表現自己，不見得都要考上清大交大，基金會也幫助產業與學校媒合，不是只為了台積找人才，也呼籲更多企業加入共襄盛舉。

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也補充，SEMI和台積電慈善基金會與104人力銀行合作，共同發起全國高職技術人才就業計畫，初期號召30家公司釋出600職缺，後續也希望更多廠商加入，畢竟半導體職缺多元，不全部都是工程師，需要多元人才加入。

張淑芬也說，最近收到一封信，對方說原本都不知道自己能做什麼，沒想到後來能找到適合自己的工作。她感性提到，「這個小孩可以不用離家，找到工作，除了半導體外，這些技職教育，不論做什麼、可以生存可以養活自己，有一技之長」，也希望更多企業響應。

台積電 張淑芬 半導體

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