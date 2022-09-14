國際半導體展登場 信紘科秀綠色製程解決方案

信紘科（6667）七度受邀參加國際半導體展（2022 SEMICON Taiwan）盛會，今（14）日起於台北南港展覽館一館1樓循環經濟區，大秀公司多年來布局於半導體綠色製程解決方案所累積的研發實力。並將於9月16日「TechXPOT創新技術發表會」中，針對「活化再利用：含高濃度雙氧水之廢有機溶劑」的議題，分享信紘科於「再利用解決方案：半導體製程廢有機溶劑去除雙氧水」以及三大領域「製程特殊廢液」、「系統整合」、「製程機能水」完整的專業技術，凸顯信紘科立足先進製程產業再利用與綠色解決方案的領導企業。

信紘科表示，已有多項設備與系統服務皆扎根於綠色製程解決方案，其中，旗下「再利用解決方案：半導體製程廢有機溶劑去除雙氧水」日前已獲得政府單位技術佐證，為目前台灣唯一且安全去除雙氧水並不破壞溶劑基質的解決方案。受限於溫度、壓力、占地等條件，多數半導體晶圓製造廠於廠區內建置處理系統相當困難，且由於廢液含高濃度雙氧水，清運過程中容易造成氣爆風險，並需負擔高昂清運費用，而現行採事業廢棄物焚化所產生二氧化碳，也會造成環境負擔。

信紘科開發完成「廢有機溶劑去除雙氧水」技術，利用精密儀器設備進行定性及定量分析，選擇適當的高級氧化反應法並加入專利配方藥劑進行廢液處理，不僅每年可為客戶節省10％的清運處理費用，也可減少約3000噸的CO2排放。因基質保持完整，處理後的廢液符合工業級標準提供相關產業使用，甚至可進一步純化為電子及化學品回到廠區再次使用，協助客戶達到廢液活化再利用，創造循環經濟，一同邁向淨零、ESG永續發展的目標。

根據SEMI （國際半導體產業協會）近日發布的「全球半導體設備市場報告」中指出，2022年第二季全球半導體製造設備出貨金額達264.3億美元，季增7％、年增6％，其中，台灣地區為全球半導體製造設備出貨的最大宗，占比達25.27％，可見隨著半導體產業持續提升晶圓廠產能，龐大市場商機將有助於創造設備業良好的業務開拓空間。

信紘科表示，觀察全球半導體供應鏈在地化發展趨勢明確，且對於淨零碳排意識日益重視，憑藉信紘科秉持協助客戶達到以環境永續發展為基礎目標，持續每年投入營收約3％的研發費用持續開發核心技術，加上完善的專利佈局，包含多項國際新型/發明專利及認證，藉以深化旗下綠色製程解決方案的製程特殊廢液處理系統、製程機能水、半導體製程廢有機溶劑去除雙氧水等業務拓展，展現信紘科公司理念「無限符號∞」，呈現「Trustworthy、Surpassing、Valuable」研發與服務價值，墊高市場競爭力並保持整體營運正面之挹注。

展望2022年下半年，信紘科對於營運成長深具信心。以目前在手訂單金額持續創新高，不僅受惠於全台各地晶圓廠、半導體先進製程廠、面板與高科技廠等全力趕工新廠的建置及產能擴充，有助於承接大型統包訂單需求增加。加上拆移機及二次配業務延伸至氣體領域，同步增加半導體相關客戶業務合作黏著度，綠色製程解決方案業務中的「廢有機溶劑去除雙氧水」也已進入個案再利用審查階段，隨著業務拓展及施作工程如預期，推進營運成長。