宏碁Chromebook Q2登泛歐市占第一
根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）Chromebook產品線在泛歐市場於教育領域、商用領域及消費領域領先業界，今年第二季分別以28%、44%及31%市占率榮登第一，成為泛歐地區Chromebook市場銷售三冠王。
宏碁指出，長期耕耘Chromebook市場提供多元尺寸的產品，遠距辦公及教學趨勢持續推升電腦出貨量，一家多機的使用需求也同時提升消費領域的銷售。今年全新發表的Acer Chromebook Vero 514更為宏碁在環保系列產品增添生力軍，除了全機大量採用再生材料外，外包裝則是90%再生紙製成，提供消費者及企業用戶多一種選擇，同時也體現宏碁致力於永續發展的承諾。
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