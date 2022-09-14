快訊

女兒逼問「為何要嫁給許雅鈞？」 小S錄影現場崩潰了

台達子公司碇基半導體 獲力智、中美晶、羅姆投資

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

全球電源管理領導廠商台達電（2308）子公司碇基半導體，專注於第三代半導體氮化鎵（GaN）技術用於開發功率半導體，今（14）日宣布已完成新一輪4.56億新台幣的增資合約簽訂，且在這次增資的同時，獲得了與力智電子、中美矽晶（5483）、日商羅姆半導體（Rohm），以及母公司台達電等夥伴建立策略合作關係，共同加速GaN功率半導體技術的發展。

碇基半導體總經理邢泰剛博士表示，氮化鎵(GaN)可提供更高效率、更低功耗和優異節能優勢。圍繞GaN新技術的演進，相關生態系統正在不斷發展，新應用也不斷湧現，我們很高興能與力智uPI、中美矽晶SAS、羅姆Rohm等業界先進成為戰略合作夥伴，也感謝母公司台達持續在內部事業單位中孕育與碇基合作的可能性。這個組合將使我們能夠在材料、控制IC設計、應用和系統解決方案等面向，建構全面性的整合能力，並加速我們打造出具有更高競爭力的GaN技術應用。

碇基的GaN解決方案包括領先行業的離散元件產品、系統封裝(SiP)和系統單晶片 (SoC) 組合，具有卓越的品質、可靠度和耐用性，已通過應用於母公司台達電源系統的嚴格檢驗。 同時，碇基也透過持續內部的系統優化與技術提升，俾使客戶得到最理想的服務。

該公司表示，結合台達長期致力於提升電力電子核心技術以滿足全球電源市場需求的承諾，不但能協助碇基提高生產能力、為不斷增長的GaN市場迅速提供更完整服務，更將進一步加快消費電子、電信和汽車市場的先進技術和產品開發。這對碇基而言，將是成長的關鍵動力，也同時加速電源技術的創新，為實現永續發展做出實際貢獻。

台達電 第三代半導體

延伸閱讀

碇基半導體 獲力智、中美晶、台達等公司4.56億元投資

中美晶認購碇基半導體現增 拓展氮化鎵藍海

台達電轉投資安控廠 晶睿前七月EPS 3.42元

烤肉釀祖孫3死 台南消防局：使用電烤盤應用獨立電源

相關新聞

力積電董事長黃崇仁：台灣應保護半導體產業

力積電（6770）董事長黃崇仁今日出席台北國際半導體開幕會後受訪，針對美國不斷加強對中國半導體管制力道及對岸持續對台挖人...

張忠謀、裴洛西午餐會 張淑芬：就是講半導體「沒有什麼特別的」

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天出席國際半導體展「展望新世代人才培育論壇」，接受媒體訪問台積電創辦人張忠謀近況，張淑芬表...

台積董座劉德音：半導體業可幫助世界面臨能源的挑戰

台積電董事長劉德音今日在台北國際半導體開幕的首場「永續力論壇」中表示，追求更極緻的「能效（Energy efficien...

台積電董座劉德音：淨零碳排是很大挑戰但攜手業界推進

台積電（2330）董事長劉德音今（14）日在半導體永續力國際論壇提到，淨零碳排是很大挑戰但攜手業界推進，包含ASML、應...

蘋果實體店明年首季印度拓點！為何沒有鴻海、緯創根本開不成？

蘋果iPhone 14，這支有史以來最快在印度量產的新手機，為何背後並非蘋果欲脫離中國製造的意圖？為什麼印度第一家蘋果專賣店，與這支手機大有關係？

鴻海S事業群總經理陳偉銘 台灣在汽車半導體有重要地位

SEMICON Taiwan國際半導體展今（14）日舉行「全球汽車晶片高峰論壇」，鴻海（2317）S事業群總經理陳偉銘表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。