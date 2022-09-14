國際半導體展 群創旗下方略電子攜「晶」登場

群創（3481）旗下方略電子為全球首創以TFT異質整合打造「Panel Semiconductor Ecosystem」跨領域整合的創新公司，今（14）日起於「SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展」三天展期中以MagiCylinder魔術圓柱型顯示器攜手 SEMICON 吉祥物「晶晶」登場。

方略電子結合台灣半導體產業強項「異質整合」與面板產業厚實能量，以TFT 為核心，提供完整的TFT Process IP解決方案，跨域開發出 AM ｍiniLED顯示技術、背光面板顯示技術、玻璃IC應用、低軌道衛星天線、生醫科技LAB on a chip進階應用等各項TFT異質整合技術，期待將台灣半導體精神遍地開花，邁向新篇章。

「我認為顯示器從第一代的CRT、第二代的LCD，到現在第三代是Flexible可捲收柔性顯示器，在第三代顯示器產業發展上，方略電子選擇由Mini LED一步一步朝Micro LED前進。就像登山一樣，選擇較和緩安全的路徑，而不是直接攀岩登頂。」方略電子董事長丁景隆妙喻經營發展的營運思維。

董事長丁景隆認為第三代顯示技術最大特色在於軟性、可撓性（Flexible）。方略電子以全球唯一的主動式矩陣 Flexible AM miniLED 柔性顯示技術為核心技術，打造可多屏無縫拼接的超輕薄柔性顯示器。

這次國際半導體展，方略電子展出世界首創 MagiCylinder 智慧魔術圓柱型顯示器，將55吋柔性miniLED顯示屏撓曲成圓柱，搭載獨家顯示技術，突破業界技術達到同時具備可捲曲、高亮度、高色彩飽和度、高清晰動態畫質、無殘影且柔光護眼等特色，並且擁有極致省電且不發熱，以及可多屏無縫拼接達到客製化尺寸的優勢。

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