快訊

高達用安樂死斷了氣：法國新浪潮名導的最終選擇

國民黨中常會通過鍾東錦、徐正文開除黨籍案 即刻生效

國際半導體展 群創旗下方略電子攜「晶」登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
Semi 新生代！群創旗下方略電子攜「晶」登場。圖/業者提供
Semi 新生代！群創旗下方略電子攜「晶」登場。圖/業者提供

群創（3481）旗下方略電子為全球首創以TFT異質整合打造「Panel Semiconductor Ecosystem」跨領域整合的創新公司，今（14）日起於「SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展」三天展期中以MagiCylinder魔術圓柱型顯示器攜手 SEMICON 吉祥物「晶晶」登場。

方略電子結合台灣半導體產業強項「異質整合」與面板產業厚實能量，以TFT 為核心，提供完整的TFT Process IP解決方案，跨域開發出 AM ｍiniLED顯示技術、背光面板顯示技術、玻璃IC應用、低軌道衛星天線、生醫科技LAB on a chip進階應用等各項TFT異質整合技術，期待將台灣半導體精神遍地開花，邁向新篇章。

「我認為顯示器從第一代的CRT、第二代的LCD，到現在第三代是Flexible可捲收柔性顯示器，在第三代顯示器產業發展上，方略電子選擇由Mini LED一步一步朝Micro LED前進。就像登山一樣，選擇較和緩安全的路徑，而不是直接攀岩登頂。」方略電子董事長丁景隆妙喻經營發展的營運思維。

董事長丁景隆認為第三代顯示技術最大特色在於軟性、可撓性（Flexible）。方略電子以全球唯一的主動式矩陣 Flexible AM miniLED 柔性顯示技術為核心技術，打造可多屏無縫拼接的超輕薄柔性顯示器。

這次國際半導體展，方略電子展出世界首創 MagiCylinder 智慧魔術圓柱型顯示器，將55吋柔性miniLED顯示屏撓曲成圓柱，搭載獨家顯示技術，突破業界技術達到同時具備可捲曲、高亮度、高色彩飽和度、高清晰動態畫質、無殘影且柔光護眼等特色，並且擁有極致省電且不發熱，以及可多屏無縫拼接達到客製化尺寸的優勢。

同時結合AI Computerized Vision，搖身變成 V-tuber虛擬分身及虛實結合的虛擬服務智慧機器人，大視角所帶來的 #360度全方位廣告行銷效益 ，更是受到企業活動廣告以及DOOH數位家外（Digital Out-of-Home）數位行銷業者的青睞。

顯示器 LED 半導體

延伸閱讀

國際半導體展登場 友達宇沛推碳管理服務邁向綠色永續

資減價揚股 法人聚焦

半導體展概念股 火

世足觀賽神器 奇美推QLED Android顯示器Q1、G1系列

相關新聞

力積電董事長黃崇仁：台灣應保護半導體產業

力積電（6770）董事長黃崇仁今日出席台北國際半導體開幕會後受訪，針對美國不斷加強對中國半導體管制力道及對岸持續對台挖人...

海思千萬年薪挖角台人才 黃崇仁：短期可能有點傷害

半導體供應鏈傳出，中國大陸IC設計廠海思半導體，開出千萬年薪挖角。力積電董事長（6770）黃崇仁老神在在回應，這也不是第...

鴻海S事業群總經理陳偉銘：電動車帶來典範轉移

SEMICON Taiwan國際半導體展今（14）日舉行「全球汽車晶片高峰論壇」，鴻海（2317）S事業群總經理陳偉銘表...

張忠謀、裴洛西午餐會 張淑芬：就是講半導體「沒有什麼特別的」

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天出席國際半導體展「展望新世代人才培育論壇」，接受媒體訪問台積電創辦人張忠謀近況，張淑芬表...

台積董座劉德音：半導體業可幫助世界面臨能源的挑戰

台積電董事長劉德音今日在台北國際半導體開幕的首場「永續力論壇」中表示，追求更極緻的「能效（Energy efficien...

台積電董座劉德音：淨零碳排是很大挑戰但攜手業界推進

台積電（2330）董事長劉德音今（14）日在半導體永續力國際論壇提到，淨零碳排是很大挑戰但攜手業界推進，包含ASML、應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。