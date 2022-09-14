碇基半導體 獲力智、中美晶、台達等公司4.56億元投資

台達電（2308）子公司碇基半導體，專注第三代半導體氮化鎵（GaN）技術用於開發功率半導體，今（14）日宣布已完成新一輪4.56億元增資合約簽訂，在這次增資同時，獲得力智電子（uPI）、中美矽晶（SAS）、日商羅姆半導體（Rohm），以及母公司台達電等夥伴建立策略合作關係，共同加速GaN功率半導體技術的發展。

碇基半導體總經理邢泰剛表示，氮化鎵可提供更高效率、更低功耗和優異節能優勢。圍繞GaN新技術的演進，相關生態系統正在不斷發展，新應用也不斷湧現，我們很高興能與力智uPI、中美矽晶SAS、羅姆Rohm等業界先進成為戰略合作夥伴，也感謝母公司台達持續在內部事業單位中孕育與碇基合作的可能性。這個組合將使我們能夠在材料、控制IC設計、應用和系統解決方案等面向，建構全面性的整合能力，並加速我們打造出具有更高競爭力的GaN技術應用。

碇基的GaN解決方案包括領先行業的離散元件產品、系統封裝(SiP)和系統單晶片 (SoC) 組合，具有卓越的品質、可靠度和耐用性，已通過應用於母公司台達電源系統的嚴格檢驗。 同時，碇基也透過持續內部的系統優化與技術提升，俾使客戶得到最理想的服務。

結合台達長期致力於提升電力電子核心技術以滿足全球電源市場需求的承諾，不但能協助碇基提高生產能力、為不斷增長的GaN市場迅速提供更完整服務，更將進一步加快消費電子、電信和汽車市場的先進技術和產品開發。這對碇基而言，將是成長的關鍵動力，也同時加速電源技術的創新，為實現永續發展做出實際貢獻。