產業署攜手產業 推動半導體設備資安標準與供應鏈安全

為協助半導體產業提升資安韌性，數位發展部數位產業署與半導體協會(SEMI)、半導體產業公協會及業者合作，於今(14)日SEMICON Taiwan 國際半導 體展舉辦「半導體設備資安推動誓師大會」，邀請 SEMI 國際半導體產業協會蘇貞萍資深總監、SEMI 台灣半導體資安委員會張啟煌委員、TEEIA 台灣電子設備協會林士青理事長、TPSA 台灣顯示器暨應用產業協會李允立常務理事、及已著手實作的半導體設備業者帆宣（6196）、均豪（5443）、東捷（8064）、盟立（2464）等貴賓出席，發表半導體產線設備資安標準 SEMI E187 推動成果，與會業者對規範標準均表認同及支持。

呂正華署長致詞時說明，政府結合產官學研能量共同推動 半導體產線設備資安標準 SEMI E187，此為全球第一個由台灣主導的半導體資安標準，並已於今(111)年 1 月公告，從 4 大面向推動如作業系統規範、網路安全、端點防護、資訊安全監 控等，並持續建立實務指引，將資安標準轉化為廠商導入資安案例，協助業者了解標準內涵，藉由台灣在半導體產業關鍵 地位，帶動供應鏈資安，導入印刷電路板產業、電子零組件產 業等，也推廣台灣國產資安解決方案，加快產業標準落實及資安產業成長。

台灣的半導體產業在全球供應鏈中扮演重要角色，面對國際大廠要求供應商在資安方面必須積極作為，SEMI E187 標準在推出後受到半導體製造商、設備供應商、資安廠商等各方關注。因此，產業署於 SEMICON Taiwan 設置「資安主題館」， 匯集國內 18 家具自主研發能量的資安廠商，透過攤位展示、產業分享及資安小聚等方式，推廣符合 SEMI E187 之資安解決方案，提升供應鏈資安能量，爭取國際大廠訂單。