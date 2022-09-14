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台積董座劉德音：半導體業可幫助世界面臨能源的挑戰

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積董事長劉德音表示，半導體業可幫助世界面臨能源的挑戰。記者簡永祥/攝影
台積董事長劉德音表示，半導體業可幫助世界面臨能源的挑戰。記者簡永祥/攝影

台積電董事長劉德音今日在台北國際半導體開幕的首場「永續力論壇」中表示，追求更極緻的「能效（Energy efficiency）， 是半導體技術創新的核心。他舉台積電已量產的5奈米為例，每個單元產品的功耗是28奈米的7%，相當比28奈米製程，節電83%，因此，半導體行業可以幫助解決世界面臨的能源挑戰。

劉德音強調，半導體在節能的努力，還會持續下去，台積電即將量產的3奈米製程，即是朝此方向前進。

劉德音強調，半導體行業，現在由來自各個專業領域的創新者推動，並建立在彼此的突破性想法之上。如今，半導體已成為技術進步的核心。尤其是隨5G和AI人工智慧對高性能運算的無限需求，對未來技術進步的追求越來越強烈。也因為如此，我們需要以一種新的方式想像半導體技術的未來。

劉德音進一步表示，半導體技術的創新是台積電的靈魂。台積電提供技術和能力來釋放客戶的產品創新。這些創新涵蓋移動裝置‧資料中心、物聯網、高效能運算和汽車等應用，也因台積電的代工技術的進步，讓運算能力變得更便宜，連帶讓價格實惠的電子產品廣泛普及。

劉德音強調，當今半導體技術最重要的屬性就是「能效」，在過去15年中，為了滿足市場追求高運算又能省電的需求，半導體技術不斷提升性能，且每兩年將「能效」提高一倍，而這種趨勢將繼續下去，甚至更多。

劉德音說，半導體製程透過材料、設備集成、電路設計和系統架構等多方面創新的推動，讓系統性能和能源效率達到歷年最佳的極緻表現。他並大膽的說：「半導體行業可以幫助解決我們世界面臨的能源挑戰！」。

他舉台積電目前量產的5奈米為例，5奈米的功耗僅為28奈米技術相同產品的7%，這意味著節電83%。目前正進行風險性生產的3奈米，台積電也將提供更高水平的能效。整體而言，相當台積電每用一度電，可幫全球節省4度的電。

台積電 半導體 奈米

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