兩大電信合併案頻譜超標 中華電：應繳回 重新拍賣

電信兩大合併案（台灣大併台灣之星，遠傳併亞太電信）均有頻譜超過三分之一上限的問題，台灣大總經理林之晨日前表示，頻譜上限非「鐵律」。中華電信（2412）董事長謝繼茂表示，中華電信具體主張，如果頻率超標，達到釋照的最小釋照單位，就應該繳回，重新釋出，重定遊戲規則，再重新競標。

頻譜是電信業者的關鍵資源，每每頻譜競標都讓國庫進帳幾千億元，累計4G、5G頻譜進標讓國庫進帳3170億元，而歷來頻譜競標為了不集中單一業者即頻譜有效利用，NCC明定頻率不能超過三分之一。

國家通訊傳播委員會（NCC）計畫將在9月底召開電信兩大合併案的聽證會，其中頻譜超標議題也成為各界關注焦點。台台併在關鍵的1Gbps以下的黃金頻段中，超標10M，遠亞併則在28Gbps以內超過160M。

各家電信業者在聽證會前已經展開攻防，日前台灣大總經理林之晨表示，五家業者變三家很難不超過三分之一，頻譜上限也非「鐵律」，但持有相對較多的頻譜資源，台灣大也願意承擔更多的社會責任。

而面對外界各種詢問，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義及技術長林榮賜也特別出面重申中華電信立場，要遵守遊戲規則，公平競爭。

謝繼茂表示，對於超頻處理的立場，中華電信希望主管機關按照釋照規範來處理，因為是拍賣的時候就承諾的遊戲規則，尤其電信業者在競爭賽局裡面，身為打球的選手，更希望裁判是公正執法不會因為某個選手衣服比較漂亮或言詞比較華麗就也特別的處理。

中華電信總經理郭水義表示，信賴必須保護 市場才能永固，頻譜若有超標，依法應繳回，政府必有高度，重新有效釋出，遠傳先前的頻譜交易就是法遵的好榜樣。

謝繼茂認為，行動通訊業者做生意最重要的就是頻譜，頻譜的重要度從每一次競標的標金中就可以看出，各業者頻譜競標總共投入3,170億元，比五家電信業者累積股本2,500億元，甚至五家電信業者的年營收總和2,800億元業績。

謝繼茂表示，主管機關最重視兩件事情，一個是頻率效率，一個是市場公平競爭，觀察各國主管機關對於頻率都有共識，就是公開競標以及設下頻寬上限，面對合併案也均以原有遊戲規則規範之。

謝繼茂認為，應以既有遊戲規則審核合併案，超標頻譜繳回，待合併案完成後，因應市場業者家數（新三雄時代）的狀態，擬定新遊戲規則，再重新釋出珍貴的1Gbps以內的頻譜，中華電信也會積極爭取，將黃金頻譜捧在手心，發揮最好的頻譜使用效率。