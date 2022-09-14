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iPhone 14周五開賣 電信業備戰

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

iPhone 14、iPhone 14 Pro、 iPhone 14 Pro Max本周五（9/16）正式開賣，電信業搶商機，開賣日各顯神搶客，遠傳（4904）首度移師三創園區台北資訊園區門市舉辦開賣會，前50名享容量小升大，頭香再送買小送大驚喜好禮；亞太電（3682）則是為iPhone 14全系列新機量身打造「5G極速升等」購機方案。

遠傳宣布將在三創生活園區的遠傳台北資訊園區門市舉辦開賣會，為慰勞辛苦排隊的果粉，當天08:00開始發放號碼牌，前50名排隊民眾，只要申辦遠傳心5G 999以上資費，就享128G直接免費升級256G容量，加量不加價，搶得頭香民眾再享驚喜好禮，加碼送iPad Air一台。

遠傳表示，不僅辦門號有優惠，今年特別針對購買空機排隊民眾加碼好禮，當天前20名購買iPhone 14系列空機用戶享2,000元原廠配件購物金，現場就可以挑選喜歡的原廠配件。此外，現場排隊辦門號前50名及買空機前20名，都再加碼送價值2,180元的七合一充電器。

至於中南部的果粉，遠傳表示，台中逢甲福星門市、高雄林森門市，同步提早至09:00營業，當天也有限量加碼容量小升大超值優惠。

亞太電信9月16日將在全台Gt智慧生活門市開賣iPhone 14、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max三款新機，iPhone 14 Plus將在10月7日上市；「5G極速升等」iPhone 14全系列購機方案，申辦指定資費專案價0元起，並立即享有MagSafe充電器、無線充電行動電源及備份豆腐頭好禮三選一；另外，10月31日前申辦1,399元起指定資費，加碼送「Gt購」2,000元購物回饋金，為全新iPhone添購實用配件。

iPhone 14 Pro Max iPhone 遠傳

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