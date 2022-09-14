快訊

吞沒伊朗的「黑潮」：什葉派救主何梅尼政變奪權記

無法上台揮國旗！台灣佳麗被打壓拭淚 埔里鄉親怒罵中國鴨霸

基隆綠營拉警報 為何林右昌8年政績光環難轉移蔡適應？

鴻海S事業群總經理陳偉銘：電動車帶來典範轉移

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
鴻海S事業群總經理陳偉銘。圖/鴻海提供
鴻海S事業群總經理陳偉銘。圖/鴻海提供

SEMICON Taiwan國際半導體展今（14）日舉行「全球汽車晶片高峰論壇」，鴻海（2317）S事業群總經理陳偉銘表示，電動車帶來典範轉移，創新解決方案的擁有者可以成為新時代的贏家。

陳偉銘今日以「Foxconn Automotive Innovation」為題發表演講，他指出，電動車帶來典範轉移，創新解決方案的擁有者可以成為新時代的贏家，由鴻海首創的MIH模式，讓供應鏈更短，且更為豐富。

他也表示，新興國家擁有龐大的本土市場，可以抓住典範轉移的機會，成為電動汽車革命的贏家。而台灣擁有ICT基礎設施和累積的半導體的實力，可以在EV革命中扮演關鍵的角色。

全球汽車晶片高峰論壇今日上午登場，經濟部與福斯汽車、電裝 (Denso)、佛吉亞 (FORVIA Faurecia)、博世 (BOSCH)、鴻海科技集團、英飛凌 (Infineon)和瑞蕯 (Renesas)、日月光半導體等國際級企業，以「晶片，驅動汽車產業顛覆式創新」為題，鏈結全球車用半導體與汽車產業生態圈，探討產業發展趨勢與車用創新智能解決方案、掌握新世代商機。

面對人工智慧與科技的進步，自駕車儼然成為交通運輸的未來重點。SEMICON Taiwan 全球汽車晶片高峰論壇，聚焦於汽車創新藍圖、未來移動商機及挑戰，包括車聯網、安全自動駕駛等新興解決方案、跨領域發展動態、車用半導體關鍵需求，並深入探討如何透過強化供需兩端合作深度，以平衡車用晶片市場供給。

此外，車用市場的智慧化發展，亦驅使諸多汽車和其汽車零件公司加強自家半導體研發動能、開發自研車用晶片的產業趨勢。

半導體 晶片 鴻海

延伸閱讀

蘋果實體店明年首季印度拓點！為何沒有鴻海、緯創根本開不成？

電動車快充營運商最高功率！U-POWER臺南裕農站正式開幕啟用

台股三勢力 拚作帳行情

鴻海挺進印度 布局半導體廠

相關新聞

海思千萬年薪挖角台人才 黃崇仁：短期可能有點傷害

半導體供應鏈傳出，中國大陸IC設計廠海思半導體，開出千萬年薪挖角。力積電董事長（6770）黃崇仁老神在在回應，這也不是第...

鴻海S事業群總經理陳偉銘：電動車帶來典範轉移

SEMICON Taiwan國際半導體展今（14）日舉行「全球汽車晶片高峰論壇」，鴻海（2317）S事業群總經理陳偉銘表...

張忠謀「台積電1分鐘都不能缺電」全靠他家電池模組實現！錸寶為何插旗電池業？

錸德集團旗下的被動有機發光二極體大廠錸寶，斜槓電池模組事業已經有一段時間，今年上半年營收更有一半來自於電池訂單，究竟這家老牌公司是如何做到的？

談美中半導體角力 黃崇仁：產業鏈無法一刀切

面對美中半導體角力戰，力積電董事長（6770）黃崇仁今（14）日表示，蘋果手機是台灣晶片送到中國大陸去製造，產業鏈的連結...

精測展示AI智動化探針頭解決方案 縮短晶圓廠產出周期

經濟部長王美花提及「台灣供應鏈的韌性就是我們最好的底氣」，身為台灣半導體測試介面龍頭精測(6510)今（14）日就在台北...

砸2,400億蓋英國電池廠 輝能科技是何方神聖？

電動車的「心臟」電池，是當下電動車產業重要性僅次於品牌車廠最重要的一環，也造就全球最大電動車車用電池廠—寧德時代在陸股瘋漲的神話，隨著電動車產業近年呈現井噴式成長，業界看好下一世代電池解決方案固態電池，而台廠輝能科技正是該領域佼佼者…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。