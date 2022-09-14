鴻海S事業群總經理陳偉銘：電動車帶來典範轉移

SEMICON Taiwan國際半導體展今（14）日舉行「全球汽車晶片高峰論壇」，鴻海（2317）S事業群總經理陳偉銘表示，電動車帶來典範轉移，創新解決方案的擁有者可以成為新時代的贏家。

陳偉銘今日以「Foxconn Automotive Innovation」為題發表演講，他指出，電動車帶來典範轉移，創新解決方案的擁有者可以成為新時代的贏家，由鴻海首創的MIH模式，讓供應鏈更短，且更為豐富。

他也表示，新興國家擁有龐大的本土市場，可以抓住典範轉移的機會，成為電動汽車革命的贏家。而台灣擁有ICT基礎設施和累積的半導體的實力，可以在EV革命中扮演關鍵的角色。

全球汽車晶片高峰論壇今日上午登場，經濟部與福斯汽車、電裝 (Denso)、佛吉亞 (FORVIA Faurecia)、博世 (BOSCH)、鴻海科技集團、英飛凌 (Infineon)和瑞蕯 (Renesas)、日月光半導體等國際級企業，以「晶片，驅動汽車產業顛覆式創新」為題，鏈結全球車用半導體與汽車產業生態圈，探討產業發展趨勢與車用創新智能解決方案、掌握新世代商機。

面對人工智慧與科技的進步，自駕車儼然成為交通運輸的未來重點。SEMICON Taiwan 全球汽車晶片高峰論壇，聚焦於汽車創新藍圖、未來移動商機及挑戰，包括車聯網、安全自動駕駛等新興解決方案、跨領域發展動態、車用半導體關鍵需求，並深入探討如何透過強化供需兩端合作深度，以平衡車用晶片市場供給。

此外，車用市場的智慧化發展，亦驅使諸多汽車和其汽車零件公司加強自家半導體研發動能、開發自研車用晶片的產業趨勢。