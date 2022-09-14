談美中半導體角力 黃崇仁：產業鏈無法一刀切

面對美中半導體角力戰，力積電董事長（6770）黃崇仁今（14）日表示，蘋果手機是台灣晶片送到中國大陸去製造，產業鏈的連結無法一刀切；會配合美國政府政策，但也需要供應中國大陸市場需要，台灣立場是多元的。

黃崇仁出席國際半導體展（SEMICON）會後接受媒體訪問時作上述表示。

媒體問題美國擴大晶片管制，黃崇仁坦言，對台灣來講，有好有壞；有些晶片都在台灣做的，若限制，就要趕快要取代，美國有給一年的寬限時間，會在時間內找到一些解決方法。

黃崇仁指出，美國不賣大陸，大陸還是會想信辦法拿到晶片去反制。技術到這個地步，包括人工智慧（AI）、高階製程，已經變成半戰略物資，競爭可能會有點激烈，但是美日台加起來，還是比對岸強很多。

不過黃崇仁也說，大陸也是我們客戶，筆電、PC晶片在台灣做再到中國大陸，因此「我們立場多元化」，也要供應大陸市場。

黃崇仁說，互相競爭激烈的先進製程則是另外一回事，不是今天一棒打死；半導體是全世界都需要，它不能以武斷方式切斷，雖然大陸跟台灣現況比較緊張，但不代表雙方經濟互補可以說不要。

黃崇仁強調，比較敏感、美國政府認為重要的部分，非配合不可，但台灣廠商在大陸需要的晶片也是要提供。台灣站在一個非常比較複雜的環境，立場很簡單，要保護台灣半導體產業，不管別的國家怎麼做，他們有他們的立場，對台灣最重要的是，台灣本身半導體產業利害關係要做小心處理，但問題不是三天解決，來可以看到的時間，這個問題持續存在。