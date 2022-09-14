快訊

吞沒伊朗的「黑潮」：什葉派救主何梅尼政變奪權記

無法上台揮國旗！台灣佳麗被打壓拭淚 埔里鄉親怒罵中國鴨霸

基隆綠營拉警報 為何林右昌8年政績光環難轉移蔡適應？

談美中半導體角力 黃崇仁：產業鏈無法一刀切

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導
力積電董事長（6770）黃崇仁今（14）日表示，蘋果手機是台灣晶片送到中國去製造，產業鏈的連結無法一刀切；會配合美國政府政策，但也需要供應中國市場需要，台灣立場是多元的。林思宇／攝影
力積電董事長（6770）黃崇仁今（14）日表示，蘋果手機是台灣晶片送到中國去製造，產業鏈的連結無法一刀切；會配合美國政府政策，但也需要供應中國市場需要，台灣立場是多元的。林思宇／攝影

面對美中半導體角力戰，力積電董事長（6770）黃崇仁今（14）日表示，蘋果手機是台灣晶片送到中國大陸去製造，產業鏈的連結無法一刀切；會配合美國政府政策，但也需要供應中國大陸市場需要，台灣立場是多元的。

黃崇仁出席國際半導體展（SEMICON）會後接受媒體訪問時作上述表示。

媒體問題美國擴大晶片管制，黃崇仁坦言，對台灣來講，有好有壞；有些晶片都在台灣做的，若限制，就要趕快要取代，美國有給一年的寬限時間，會在時間內找到一些解決方法。

黃崇仁指出，美國不賣大陸，大陸還是會想信辦法拿到晶片去反制。技術到這個地步，包括人工智慧（AI）、高階製程，已經變成半戰略物資，競爭可能會有點激烈，但是美日台加起來，還是比對岸強很多。

不過黃崇仁也說，大陸也是我們客戶，筆電、PC晶片在台灣做再到中國大陸，因此「我們立場多元化」，也要供應大陸市場。

黃崇仁說，互相競爭激烈的先進製程則是另外一回事，不是今天一棒打死；半導體是全世界都需要，它不能以武斷方式切斷，雖然大陸跟台灣現況比較緊張，但不代表雙方經濟互補可以說不要。

黃崇仁強調，比較敏感、美國政府認為重要的部分，非配合不可，但台灣廠商在大陸需要的晶片也是要提供。台灣站在一個非常比較複雜的環境，立場很簡單，要保護台灣半導體產業，不管別的國家怎麼做，他們有他們的立場，對台灣最重要的是，台灣本身半導體產業利害關係要做小心處理，但問題不是三天解決，來可以看到的時間，這個問題持續存在。

晶片 半導體

延伸閱讀

日經報導 蘋果新開發處理器明年將採台積電N3E技術量產

主張過台獨赴陸會被逮？ 國台辦：凡以身試法嚴懲不貸

補刀控陳時中擋BNT 國台辦：設障礙拖延上海復星供貨

美國出動最強轟炸機B-1B 監控大陸非法捕魚漁船

相關新聞

海思千萬年薪挖角台人才 黃崇仁：短期可能有點傷害

半導體供應鏈傳出，中國大陸IC設計廠海思半導體，開出千萬年薪挖角。力積電董事長（6770）黃崇仁老神在在回應，這也不是第...

鴻海S事業群總經理陳偉銘：電動車帶來典範轉移

SEMICON Taiwan國際半導體展今（14）日舉行「全球汽車晶片高峰論壇」，鴻海（2317）S事業群總經理陳偉銘表...

張忠謀「台積電1分鐘都不能缺電」全靠他家電池模組實現！錸寶為何插旗電池業？

錸德集團旗下的被動有機發光二極體大廠錸寶，斜槓電池模組事業已經有一段時間，今年上半年營收更有一半來自於電池訂單，究竟這家老牌公司是如何做到的？

鴻海S事業群總經理陳偉銘 台灣在汽車半導體有重要地位

SEMICON Taiwan國際半導體展今（14）日舉行「全球汽車晶片高峰論壇」，鴻海（2317）S事業群總經理陳偉銘表...

談美中半導體角力 黃崇仁：產業鏈無法一刀切

面對美中半導體角力戰，力積電董事長（6770）黃崇仁今（14）日表示，蘋果手機是台灣晶片送到中國大陸去製造，產業鏈的連結...

精測展示AI智動化探針頭解決方案 縮短晶圓廠產出周期

經濟部長王美花提及「台灣供應鏈的韌性就是我們最好的底氣」，身為台灣半導體測試介面龍頭精測(6510)今（14）日就在台北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。