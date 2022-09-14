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陸企惡意挖角 王美花：營業秘密法、國安法均有防範

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部長王美花今（14）日出席「SEMICON Taiwan 2022國際半導體展開幕典禮暨全球汽車晶片高峰論壇」，對於中國大陸最大IC設計業者海思透過「白手套」挖台灣人才，她回應，如果有不當挖角，那麼《營業秘密法》及《國安法》都有所防範，政府也會跨部會防堵。

王美花說，台灣半導體發展與人才培育具有全球重要地位，過往也有高薪挖角情形，大家可以看過往高薪挖角後的發展。第二，如果有不當挖角，那麼營業秘密法及國安法都有所防範，政府也會跨部會防堵。

至於對於台灣未來國內半導體與車用晶片展望，王美花回應，車用晶片荒在台灣供應鏈努力之下，讓國外可感受到台灣是一個非常有信賴的夥伴關係。而電動車、自駕車、智慧車等發展下，車用晶片需求是呈倍數成長，未來還會有智慧座艙、車聯網等新商機。

此外，台灣作為一個半導體的供應非常完整，車用晶片上不管是系統整合或是更強大的電腦運算能力，藉由過往台灣做相關IC設計，以及過往生產手機、筆電等等電腦運算能力，都是台灣新的商機，這也是國際大車廠願意跟台灣合作的機會。

晶片 半導體 IC設計

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