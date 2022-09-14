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海思千萬年薪挖角台人才 黃崇仁：短期可能有點傷害

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

半導體供應鏈傳出，中國大陸IC設計廠海思半導體，開出千萬年薪挖角。力積電董事長（6770）黃崇仁老神在在回應，這也不是第一天，過去5到10年的都在做；他認為，短期可能有一點傷害，但長期不會。

黃崇仁出席國際半導體展（SEMICON）會後接受媒體訪問時作上述表示。

黃崇仁說，成立半導體學院就是為了應付人才流失。大陸競爭力並沒有比台灣強，用更貴的薪水可以維持多久，公司終究要賺錢，要給超過台積電（2330）的薪水很困難的，「連我們對他都沒辦法，你到這來挖，我看有限」；以前很多被挖走的，現在又跑回台灣來，這是個流通性的問題。

黃崇仁坦言，以前很多員工被挖去設半導體廠，現在福建晉華也不行了，他們又跑回台灣，兩岸之間人才流通應該是會發生，短期可能有一點傷害，但長期不會，大家最後還是回流。而且台積電那麼大的公司，損失一點人才，不會造成任何嚴重後果。

半導體 台積電 薪水

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