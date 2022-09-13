絲瓜絡取代塑料包材 台積電助逐夢青年實踐永續目標

「第六屆台積電青年築夢計畫」11組獲獎團隊今日(13日)於清華大學孫運璿演講廳分享他們的計畫成果。台積電文教基金會董事彭宗平、台積電文教基金會執行長許峻郎、天下雜誌執行董事鄭宜媛、台大創新學院創新長劉建成，以及電通集團企業永續發展合夥人王馥蓓皆到場聆聽青年團隊 在將近一年的時間所達成的成果。其中來自聯合大學的的吳家瑋、張仲賢呼應聯合國SDGs永續目 標主題，推廣以絲瓜絡取代傳統包材，同時結合苗栗農家營造共好的經濟模式，展現青年世代的創 新永續思維。

台積電文教基金會董事彭宗平表示，在成果發表會上看見青年朋友對於這片土地與社會人文的關懷，令人動容，而台積電青年築夢計畫如同朱熹詩詞中的江邊春水，青年朋友的夢想隨之啟動，今日的成果分享不是夢想的結束，而是另一個階段的開始，讓未來有更大的可能性，將夢想永續發展 下去。

第六屆台積電青年築夢計畫以聯合國永續發展目標「SDGs」為題，青年團隊各自發揮創意為環境、未來世代的永續發展付出一份力。由聯合大學的吳家瑋、張仲賢組成的「循環台灣 活用絲瓜」團隊 ，運用其工業設計的專才，提出以絲瓜絡取代傳統塑料包材以達到環境永續的目的。

同時團隊觀察 到台灣本島因受極端氣候影響，經常面臨水資源缺少的危機，團隊也鼓勵農家種植需水量較少的 絲瓜，並於瓜棚下進行家禽畜養，一方面可使農家獲得更多的收益，亦可維持絲瓜絡包材原料穩定 供應。吳家瑋、張仲賢成功說服苗栗公館、新川里等地區多位農友及地主投身加入種植絲瓜的行列，不僅將絲瓜絡包材實際落地於電商和實體店面，甚至跨足海外，與瑞典戶外運動鞋品牌Icebug合作，將新鞋內的紙製鞋撐改以絲瓜絡製作，開啟絲瓜絡包材在未來被更廣泛運用的可能。

另一組深受評審讚賞的是由台灣大學蕭雅馨及師範大學陳彥寧所合組的「企桃囡仔」。「企桃囡仔」 聚焦青銀共創，以苗栗頭份忠孝社區做為其推廣基地，在與銀髮族長輩的互動得知許多在地美食因時代的更迭不再有品嘗的機會，觸發團隊以客家美食作為主題，與銀髮長輩共同協作產出富有 客家文化色彩的桌遊產品「饗客食光」。團隊更在今年成立社會企業，未來將持續陪伴更多年長者， 促進社會朝正向老化的方向前進。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，動機永遠是成就夢想最重要的火種。在新冠疫情的威脅下， 針對大學校院學子量身設計的第六屆「台積電築夢計畫」仍持續進行，自去年八月開始徵件起跑， 台積電文教基金會以資金、對話及輔導等方式持續陪伴青年團隊完成他們的築夢旅程。歷經一年的時間，看見各組青年團隊各自以其方式探索世界、開啟對話、為環境永續提出創意解方，感受到 築夢的火苗在全國各地持續的燃燒。