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衛福部：鼓勵醫院導入台灣科技新創產品共創國際市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
生策會副會長楊泮池表示，建議政府政策鼓勵醫院場域導入台灣科技新創產品，才有機會加速輸出國際市場。生策會／提供
生策會副會長楊泮池表示，建議政府政策鼓勵醫院場域導入台灣科技新創產品，才有機會加速輸出國際市場。生策會／提供

生策會、生策中心今（13）日主辦「2022新南向醫衛產業合作論壇」，邀集國內科技與醫材大廠與十家進入新南向國家的醫學中心共同與會，生策會副會長楊泮池表示，台灣結合醫療、資通訊與生技打造精準健康產業是獨特強項，建議政府政策鼓勵醫院場域導入台灣科技新創產品，才有機會加速輸出國際市場。

行政院BTC會議上周閉幕，結論倡議生醫韌性加強國際鏈結。在此趨勢下，由衛福部指導，生策會與生策中心今日主辦「2022新南向醫衛產業合作論壇」，邀集顯示器、醫材設備、數位醫療、精準檢驗等領域最具產業動能的十家企業代表，與十家進入新南向國家的醫學中心共同與會座談，希望促成業界與醫學中心建立新南向國家的拓銷合作管道，攜手創新機。

衛福部石崇良次長致詞時表示，未來將盤整台灣優勢醫療科技，協助導入國內醫院落地應用並打造專科示範場域，結合海外醫師培訓計畫整合推廣，培植未來特色醫療專科整廠輸出。並加速醫療與產業合作搭橋，以醫療作為平台開放產業鏈結合作，整合臺灣利基產業鏈代表性業界夥伴與醫院共同前進拓展海外市場，奠定未來國家隊基礎。

今日召開的論壇，特別邀請指標企業，分享利基產品國際佈局能量，由楊泮池與研華、緯創、上銀、華碩、宏碁、長佳等國內十家企業座談。

楊泮池指出，台灣結合醫療、資通訊、生技打造精準大健康產業是獨特強項，無論在智慧醫療、精準醫療、全齡健康應用，都有相當好先進醫療創新產品，但是要進一步拓展國際，於國內市場採用數據相當關鍵。因此，政策要鼓勵支持醫療科技創新產品在導入醫院場域驗證並採用，才能夠更快有機會整廠輸出，打開國際市場。

衛福部技監劉麗玲表示，衛福部與醫學中心已經針對各國醫衛市場的需求，打造臺灣業者切入參與當地合作、協助強化當地本身產業能量的策略，期待有更多台灣優秀台灣產品透過這樣管道，共同拓展南向七國醫衛新市場。

新南向 衛福部

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