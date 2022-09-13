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疫情舒緩有利營運回溫 富爾特Q3將轉盈

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
富爾特董事長吳長青。記者吳凱中/攝影
富爾特董事長吳長青。記者吳凱中/攝影

富爾特（6136）今（13）日舉行法說會，新冠疫情導致上半年公司營運表現不佳，展望下半年，隨著疫情影響逐步在國內外淡化，富爾特看好生活娛樂平台、通信服務業務將受惠疫情後商機，兩大業務下半年看增，且隨著第3季業外認列大聯大（3702）股利收益，單季營運有望轉虧為盈。

富爾特今年上半年受到國內疫情大增影響，營收降至2.46億元、年減19.3%，稅後虧損641.5萬元，較去年同期虧損1,168.2萬元收斂，上半年每股虧損0.06元。

展望後市，富爾特董事長吳長青表示，疫情對公司造成不小影響，但也是好機會，主要是因疫情期間許多競爭對手沒有投資、甚至結束業務。而富爾特是基期較低在反彈狀況，相比對手財務不佳，富爾特財務健全，且已經布局疫情後商機，下半年將新增人力因應新業務，以及開拓東南亞市場。

富爾特四大業務為生活娛樂平台—ez訂電影、通信服務—門號卡、數位影像—富爾特數位影像及IOT物連網裝置，以產品毛利占比來看，通信服務比重最大、其次依序為數位影像、生活娛樂平台及IOT。

其中，富爾特生活娛樂平台及通信服務出入境／出境上網卡疫情期間影響嚴重，但隨著政府有望鬆綁海外旅遊及疫情在國內影響逐漸淡化，人潮有望回流電影院，富爾特看好兩大業務今年下半年有望回升。

此外，富爾特由於持有大聯大普通股32,421張及甲種特別股2000張，今年7月已公告認列股利收益約為1.17億元，公司預計現金股利收入對公司每股稅前盈餘貢獻約1.02元。

疫情 股利

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