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野村：明年全球晶片出貨成長率下滑6%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

野村證券繼8月底保守看待今明兩年全球晶片出貨成長率之後，在9月初又下修這兩年的成長率。野村分析，從現在到明年，科技產業都面臨下檔風險，主要是因為終端需求疲軟、庫存修正、半導體及其他元件的價格承壓。

針對半導體前景，野村證券在最新的「全球科技策略」報告中，將今年全球晶片出貨成長率由原先預估的9.9%大砍至5.7%、2023年由衰退0.5%擴大至衰退6%。

野村預期，在第3季，動態隨機存取記憶體（DRAM）/儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格將比前一季下跌15%（之前是預期下跌10~12%），到第4季再下跌15%（之前也是預估下跌10~12%）。

對於DRAM今年全年的出貨量成長率，野村也持續下修，一個月前先從18%砍到12%，最近又下修到5~10%。NAND需求成長率則從之前的30%下修到22%，再降到15~20%。

對於晶圓廠設備，野村預估今年成長9.2%（之前預估成長12.7%），到明年下滑4.9%（之前預估下滑2.1%）。至於測試設備，今年將下滑5.5%（之前預估下滑2.3%），明年將下滑7.3%（之前預估下滑4.4%）。

快閃記憶體 半導體

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