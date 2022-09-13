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英特爾產品路線規畫+IDM 2.0策略 對市占率「有信心」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

據外媒報導指出，美國半導體大廠英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger） 在日前的Evercore ISI TMT的高峰會上坦言，在競爭對手超微（AMD）持續搶佔市占率之下，英特爾可能會繼續流失市占率，對此英特爾強調，在公司今後積極的產品路線規畫，將繼續為客戶提供領先業界的解決方案，同時搭配IDM 2.0策略，英特爾有信心在未來幾年內維持並擴大市場占有率。

英特爾回應，在公司的第12代Core處理器正在為桌機和筆電市場設下新的效能標準，再加上英特爾致力於驅動產品的領導地位並履行客戶承諾，首要任務是提供客戶具備領先地位的產品，為了達成這項工作，英特爾正投資先進的製程和封裝技術，並橫跨架構、軟體、封裝、安全、記憶體和互連技術等多方面實現創新，也因此在提供產品的策略上，具有靈活性和選擇性，英特爾有信心能夠在今日以及未來供應領先業界的產品，儘管市場上有著競爭態勢，客戶仍會選擇英特爾。

英特爾 半導體

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