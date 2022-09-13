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iPhone導入衛星通訊 穩懋陳進財看好PA後市

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

蘋果新機iPhone 14全系列首度搭載衛星緊急求救通訊功能，引發外界高度關注。對此，砷化鎵龍頭廠穩懋（3105）董事長陳進財今（13）日指出，估計不久後的將來，不僅衛星通訊功能會更加完整，而且有望擴大到更多智慧手機新品，屆時對功率放大器（PA）產業而言，將是新的成長動能。

穩懋為全球最大PA代工廠，市占率接近七成，近年來PA產業主要的成長動能來自5G通訊，而衛星通訊在馬斯克旗下公司SpaceX推波助瀾下，現階段也成為許多台廠競逐的新商機。

儘管iPhone 14的衛星通訊僅侷限於求救使用，尚無法進行更多通訊，而且使用範圍在北美，但產業界深信未來衛星通訊的功能以及使用範圍勢必會擴大。陳進財指出，穩懋在低軌衛星市場著墨頗深，同時也是美系大客戶長期的供應商之一，對未來手機產業結合低軌衛星深具信心。

針對iPhone 14市場概況，陳進財認為，目前美系大客戶的新產品預購確實不錯，而且也都在預期內，但陸系手機品牌廠仍有庫存問題，若保守預估的話，整體手機市場庫存修正則可能會落在明年首季，但如果順利的話，也有可能提前修正完畢。

穩懋今年8月營收13.86億元，月增1.5%、年減38.5%，累計前八月營收135.36億元，年減18.4%。法人表示，由於PA是收發衛星通訊的關鍵零組件，市場預料，PA龍頭穩懋以及上游磊晶大廠全新（2455）有望受惠最深，而蘋果率先大力推廣衛星通訊，有助於PA族群接獲更多相關訂單。

為因應未來低軌衛星、5G、車用等市場，穩懋南科新廠預計2023年完工、2024年初投產，投產時間不變。陳進財表示，唯有提早將產能準備起來，才能在市場需求出現時，第一時間掌握商機，因此新廠建置目標與進度都沒有改變。

iPhone 14 穩懋 智慧手機

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