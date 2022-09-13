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微星攜手NVIDIA與輔大織品系 今日正式啟用協作空間

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
在「NVIDIA Studio x MSI協作空間」，學生能使用MSI高效能創作者筆電及NVIDIA Studio平台技術，應用於3D服裝設計、電腦打版等實作課程。微星/提供
在「NVIDIA Studio x MSI協作空間」，學生能使用MSI高效能創作者筆電及NVIDIA Studio平台技術，應用於3D服裝設計、電腦打版等實作課程。微星/提供

微星（2377）(2377)宣布攜手NVIDIA輔仁大學織品服裝學系，「NVIDIA Studio x MSI協作空間」於今(13）日正式啟用。引進NVIDIA Studio認證的MSI Creator Z16創作者筆記型電腦，透過強大的GPU繪圖運算效能與高色彩準確度的螢幕顯示，讓織品學系的學生能迅速將腦中的設計靈感轉化為可實際展現的作品，更有效率地創作。

「NVIDIA Studio x MSI協作空間」將協助織品系培育更多兼具專業技能與前瞻性的服裝設計人才，運用符合產業標準的軟硬體平台，學習數位技能並累積創作能量，在倫敦時裝週等國際時尚舞台上發光發熱！

全台首座「NVIDIA Studio x MSI協作空間」引進NVIDIA Studio認證的Creator Z16創作者筆電，學生將使用MSI為創作者打造的高效能筆電及NVIDIA Studio平台技術，應用於3D 服裝設計、電腦打版等上機實作的相關課程中，預期也將整合織品系常用的專業服裝設計與走秀模擬軟體CLO3D，以及Gerber和VStitcher等打版軟體，協助學生在服裝設計過程中快速地進行即時渲染及動態模擬，進一步加速創作流程。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI一直以來非常重視產學合作，這次很高興能與NVIDIA、輔仁大學攜手創立協作空間，輔仁大學織品服裝學院為業界培養出許多優秀人才，是許多知名服裝設計師的培育搖籃，相信藉由MSI高效能創作者筆電的進駐，不論是老師或學生都能更輕鬆地施展創意，將時尚藝術與科技結合，更能與3D應用、元宇宙創作等趨勢接軌」。

輔仁大學織品學院院長何兆華表示：「我們很高興能與NVIDIA及微星科技攜手，共同規劃建置北部大專院校的第一座NVIDIA Studio協作空間。虛擬科技與時尚設計的結合將成為織品學院主要的教育核心之一。我們相信，NVIDIA Studio平台將強化織品系師生的創作，進而為台灣時尚界注入一股新的活力，並激發我們再度站上國際舞台的能量，讓世界看見台灣頂尖的服裝設計。」

全台首座「NVIDIA Studio x MSI協作空間」今日正式啟用，圖為輔仁大學織品學院院長何兆華（左起）、MSI行銷副總經理程惠正、輔仁大學副校長謝邦昌、NVIDIA台灣區業務協理邾亦為、織品系傑出校友-知名服裝設計師潘怡良。微星/提供
全台首座「NVIDIA Studio x MSI協作空間」今日正式啟用，圖為輔仁大學織品學院院長何兆華（左起）、MSI行銷副總經理程惠正、輔仁大學副校長謝邦昌、NVIDIA台灣區業務協理邾亦為、織品系傑出校友-知名服裝設計師潘怡良。微星/提供

NVIDIA 輔仁大學

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