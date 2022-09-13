龔明鑫：台灣半導體發展 攸關全球數位、淨零二大轉型

國發會主委龔明鑫今（13）日指出，台灣在半導體產業具有舉足輕重的地位與代表性，而且台灣的半導體發展對全世界是有責任的，因為全球未來的兩大轉型，包括數位轉型和淨零轉型都需要晶片，如果台灣慢了，全世界就會慢下來。另，針對近來半導體雜音不斷，龔明鑫也預估，2023年第1季將告一段落，存貨去化只是短期問題，長期趨勢來看，半導體的剛性需求還是存在。

同時，龔明鑫也提到，盤點在未來五年，台灣有幾個半導體大廠包括外資，將投進2,100億美金，超過六兆台幣，這是何等氣魄，而且這些都是最新製程，一旦這些產能開出來，就是全世界最領先的護國群山。

國發會主委龔明鑫今出席「SEMICON Taiwan 展前記者會」，他以「台灣半導體產業發展藍圖及全球關鍵佈局」為題進行專題演講。龔明鑫指出，以半導體各領域的市佔率來看，台灣的晶圓代工占全球63%、封測占58%、IC設計占22%，即便是記憶體生產也可能是除了韓國之外，全世界最重要的生產基地大概就是台灣，顯見台灣有著強大的半導體生產能量。

龔明鑫並指出，近年在供應鏈緊繃的情況下，台灣半導體因具備完整產業鏈，更加凸顯台灣在全球經濟中的價值，以及在晶片製造上的關鍵地位。在此利基之下，政府加速推動國內產業轉型升級，以促進台灣與國際間的連結與合作，在半導體相關的新興領域方面，也持續推動電動車、太空通訊等產業發展，可預見未來十年內，台灣製造的供應鏈轉型將成為全球產業的關鍵動能。

龔明鑫表示，半導體發展愈來愈重要，因為它的應用領域非常廣，雖然最近半導體市況稍微差一點，但他認為也許2023年第1季就會告一段落，長期趨勢來看不管是數位轉型、垂直應用領域，除了通訊之外，包括：智慧城市、智慧農業、智慧交通，國防安全都需要半導體，甚至現在因為氣候變遷推出的淨零轉型，也都需要半導體，尤其是電動車的發展。

龔明鑫強調，半導體的發展不僅是台灣產業的護國神山或台灣之光，半導體發展還牽涉全世界在數位轉型和淨零轉型，這兩大轉型能不能成功的最重要關鍵。因此，台灣半導體發展不單只是產業上的利益和發展商機，「我們也對世界有責任」。

此外，龔明鑫也表示非常認同SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸所說的，半導體是新的石油、新的戰略物資，全世界都在爭取半導體的生產。台灣很多企業，包括台積電（2330）、聯電（2303），還有很多企業都有海外佈局的計畫，台灣也爭取台灣美光到台灣投資，將來台灣美光會有好幾千億關於最新製程的投資，如何達成最有效率的供應鏈，是非常重要的。

同時，龔明鑫也說，半導體發展，水、電、土地是必要外，最重要的還有人才培育。因此，政府推出半導體學院，目前共有台、成、清、交，以及中山和台科大六家半導體學院，企業協助六億元，國發基金也會相對投入六億元，在每一年的高階人才培訓上至少就有12億元，且在師資安排上，也可以排除大學法的相關限制，政府願意和企業一起努力，把半導體人才培養出來。