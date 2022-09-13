iPhone 14預購熱 這檔蘋概股最被看好

蘋果iPhone 14系列新機正式亮相，且預購也傳出好成績，尤以iPhone 14 Pro Max最暢銷，激勵蘋果股價周一大漲3.9%，創5月27日以來最大單日漲幅，新機上市拉貨將挹注台股蘋果供應鏈營運，到底蘋概股該怎麼布局？法人坦言，除了預購，還要觀察後續銷售的續航力，才能再進一步推升股價的表現，蘋概三王中台積電（2330）仍最被看好，另外，高階iPhone 14 Pro系列的供應鏈也值得留意。

蘋果上周發表iPhone 14系列新機，根據預售資料顯示， iPhone 14 Pro Max是最暢銷的機型，比iPhone 13 Pro Max的同期表現更好，分析師認為，iPhone 14系列的定價有利於未來銷售。

iPhone 14系列新機預購傳出好成績，激勵蘋果周一股價大漲3.9%，收在163.43美元，創5月27日以來最大單日漲幅，同時也是蘋果自8月以來首次收在200日均線之上。

蘋果周一股價大漲，台股蘋概股今日也有表現，蘋概三王中，台積電仍是領軍的指標股，今日收在493元，上漲6.5元，漲幅1.33%；鴻海（2317）收在110元，上漲1.5元，漲幅1.38%，股價收復月線；大立光（3008）雖以2,000元平盤開出，一度拉升至2,005元，但盤中翻黑，終場收在1,980元，下跌20元，跌幅1%，為蘋概三王中唯一下跌作收。

根據以往的多數的經驗，蘋概股在蘋果iPhone新機發表前就會先漲一波，新機亮相時見到高點後出現壓回，大約是拉回10%左右，等到新機熱銷數字傳出後再往上漲，但今年在新機發表前，受到大盤的影響，蘋概股並沒有先發動攻勢，蘋果周一大漲，市場關注蘋概股後續的表現。

證券分析師張陳浩認為，新iPhone預購熱，後續在實際熱銷數字出來後，蘋概股有機會再上漲，至於蘋概三王中最看好的則是台積電，主要三個理由，一是有關台積電減產的傳聞已經澄清，二是股價跌深，且有國安基金護盤支撐，三是iPhone 14熱賣，如果台積電拉回，可以找買點進場，後續有機會再上漲。

張陳浩表示，大立光雖然蘋果的占比高，但相對來說，玉晶光（3406）的成長性更吸引市場關注，至於鴻海，兼具蘋概股及電動車雙題材，但電動車將是未來更重要的動能，這也推升今日股價上漲；除了蘋概三王之外，還可以布局高階iPhone 14 Pro系列的供應鏈，可以留意印刷電路板的華通（2313）、燿華（2367）、散熱的奇鋐（3017）等，逢壓回再找買點布局。

華南（2880）投顧董事長儲祥生表示，iPhone 14系列預購賣的不錯，後續要觀察9月、10月的營收表現，若出現佳績，股價還有機會再往上衝，所以，蘋概股的表現，除了預購表現之外，銷售的續航力也要關注。

儲祥生認為，在蘋概股中，台積電仍是首選，主要是基本面表現穩，8月營收創新高，並未出現市場上擔憂的情況，以目前股價仍在500元之下，後續只要美股反彈，外資賣超減少轉為買超，股價有機會再往上漲。