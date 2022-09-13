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徐秀蘭：美國新廠不是一通電話決定

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

先前韓媒報導，矽晶圓大廠環球晶（6488）原計畫在韓國建新廠，但因美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）一通電話改變決定，轉往美國設廠。環球晶董事長徐秀蘭今（13）日澄清，設廠是客戶需求、總體成本、政府補助等多因素綜合考量的結果，絕非一通電話就能決定；美國新廠將在11月底前動土。

徐秀蘭下午出席國際半導體展展前記者會，她在會前受訪時針對赴美國德州設新廠的決定考量時做上述表示。

徐秀蘭強調，政府補貼相當重要，但並非唯一考量，美國客戶也相當重要。她確實與雷蒙多通過電話，主要是確認美國政府對晶片法案的態度，和環球晶不會遭到不對等的對待等；但不是一通電話就讓新廠計畫改變，環球晶新廠地點當時也是多個國家一同考量，不是只有韓國與美國。

徐秀蘭說，韓國場也持續在擴建，美國德州新廠預計11月底動工。

媒體問及市況，徐秀蘭表示，客戶領域差異大，部分手機客戶需求受到供應鏈去化庫存影響，希望將部分第四季訂單遞延至明年1月，但影響不大，工業、車用等客戶需求依然強勁。

美國商務部 環球晶

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