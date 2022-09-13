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環球晶徐秀蘭：化合物半導體開啟新賽道 台廠3挑戰2優勢

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
環球晶圓董事長 徐秀蘭出席SEMI 國際半導體產業協會展前記者會並受訪。記者尹慧中/ 攝影
環球晶圓董事長 徐秀蘭出席SEMI 國際半導體產業協會展前記者會並受訪。記者尹慧中/ 攝影

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今（13）日在SEMI國際半導體產業協會展前記者會提到，化合物半導體開啟全球新賽道，相關市場潛力主要來自功率元件發展，車用電子是碳化矽成長的80%動力，氮化鎵則是消費拉動，對於新應用而言化合物半導體的成長潛力相當大且因為設備跟無法共用也因此帶動新設備與新人才需求，目前看到台廠有3個挑戰，不過仍有兩大優勢包含既有矽基豐富開發經驗、產業鏈完整利於合作串連，上中下游一起串連國際化。

她也說，從碳化矽的前五大廠仍是IDM垂直整合，碳化矽在電動車關聯占比80%，反觀台廠在全球碳化矽占比約8%仍有很多努力加油空間。

氮化鎵部分，她說，供應商也多集中歐美日，但相對碳化矽來說也有約60%集中，大陸廠也積極投入布局，台廠則占比6%且集中材料端。

就終端出口，她說，後端有鴻海（2317）、台達（1309），前端則有台積電（2330）、環球晶等在化合物半導體上積極佈局，不過台廠市占率遠沒有矽基礎上來得高，還有很大努力空間，台灣在新領域面臨的3個挑戰包含原材料基板製造不易（晶體生長困難）且成本高、材料檢測分析發展需要界定清楚、市場挑戰在IDM從頭到尾封閉且主導對於要介入單一環節的廠商有難度。

此外，她也說，政策上研發鼓勵在歐盟、日本都列入重要政府鼓勵支持項目。

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今（13）日在SEMI國際半導體產業協會展前記者會談到台廠佈局化合物半導體的機會與挑戰。記者尹慧中／攝影
環球晶（6488）董事長徐秀蘭今（13）日在SEMI國際半導體產業協會展前記者會談到台廠佈局化合物半導體的機會與挑戰。記者尹慧中／攝影

半導體 環球晶 台積電

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