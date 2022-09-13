IBM「軟硬兼施」 協助台灣企業資安智慧轉型

在後疫情時代，台灣企業紛紛加速或擴大數位轉型的規模；其中資安智慧轉型成為企業永續發展的重要議題之一。企業採用混合雲架構進行數位轉型的普及化、混合辦公模式的常態化、再加上聯網裝置的多元化等因素，對企業與機構造成更大的資安挑戰。根據IBM 2022年度資訊安全威脅報告，2021年全球製造業受駭客攻擊的次數，首次超越金融業；在開放、支持多雲的Linux環境裡，勒索病毒的攻擊數量也上升了146%。有83%的受訪企業在IBM 2022年企業資料外洩成本報告表示，曾經歷一次以上的資料外洩事件；59%的企業尚未部署「零信任」(Zero Trust) 框架，43%的受訪企業並未在多雲環境中部署安全解決方案。

不過，根據IBM商業價值研究院在2021年進行、AI科技如何影響企業資安的調查發現，64%的受訪企業已在一個或多個資安應用領域、如風險與合規、偵測與回應、數位身分與信任等採用人工智慧科技，因為AI科技具備減少人為偏見(66%)與提高生企業生產力(43%)的能力；因此，近四成(38%)已採用AI賦能資安方案的受訪企業表示將在三年內擴大應用；也有約三分之一尚未採用AI科技的受訪企業將應用AI進行威脅偵測與回應。上述調查結果顯示：企業採用AI科技部署資安工程，已成為一項重要、持續加速與擴大的行動。

台灣IBM科技事業部副總經理廖俊榮表示，在混合雲環境中建置一致且有效的資安防禦、部署與執行「零信任」策略、建置全球規模的資安架構與實踐、和採用自動化工具，是今日企業面臨的四大資安挑戰。以製造業為例，如何在零信任策略的基礎上，防範勒索病毒攻擊、啟動跨國跨地區的整體資安聯動聯防，在混合雲環境中確保企業關鍵系統能有效、安全的存取與管控，部署高效又不影響生產力的資安保護方案，是在數位轉型期間，進行有效資安防護的關鍵。而IBM透過IBM Security QRadar XDR平台、ReaQta AI工具、DataPower企業級安全閘道等解決方案，提供台灣企業全方位、智慧化、自動化的全方位資安防禦能力。

IBM在全球有七座全球型、五座區域型的資安營運中心(Security Operations Center, SOC)，擁有超過8,500名資訊安全領域顧問，是全球最大企業等級 (Enterprise-Grade) 的資訊安全服務提供商，連續12年蟬聯市調機構Gartner SIEM魔力象限的SIEM領導品牌；IBM在台北南港設有專屬的資安研發中心。

台灣IBM科技事業部副總經理陳孝綸則強調，企業資安防護不只是「為大門上鎖」，也不能在受攻擊或造成損失後才開始部署，而是要從IT基礎架構著手佈建，並持續強化與精進。IBM基於「穩態、敏態、智能」三個設計與開發重點，為企業提供從硬體與韌體、作業系統、到關鍵工作負載、虛擬機和容器應用的完整資安防護。

陳孝綸表示，企業資安威脅無所不在、網路攻擊頻傳，除了積極防禦網路攻擊外，如何因應勒索軟體攻擊後的業務中斷問題，成為重要的企業風控議題；具備受勒索軟體攻擊後能快速恢復資料的能力十分關鍵。

IBM 提供的企業資料韌性解決方案，具備專為應對網路攻擊而設計的保護副本功能，最多可儲存15,864個恢復點，且勒索軟體無法觸及；有別於傳統的雲端或離線儲存，在不犧牲效能的前提下，同時提供快速恢復資料的能力。