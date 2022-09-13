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談未來台灣半導體 日月光吳田玉：四大領域具潛力市場

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光投控營運長、日月光半導體執行長吳田玉今（13）日用直播的方式，參與SEMICON Taiwan 2022國際半導體展展前記者會。攝影／李孟珊。
日月光投控營運長、日月光半導體執行長吳田玉今（13）日用直播的方式，參與SEMICON Taiwan 2022國際半導體展展前記者會。攝影／李孟珊。

全球封測龍頭日月光投控（3711）營運長、日月光半導體執行長吳田玉今（13）日用直播的方式，參與SEMICON Taiwan 2022國際半導體展展前記者會，談到未來台灣半導體的挑戰與機會，認為以台灣的生態來說，如第三代半導體、矽光子、智慧製造、綠能零碳排的材料以及設備和軟體等，四大領域會是具有潛力的市場。

吳田玉說，在2021年時，問起產業上的大家，每個人的生意都好到「不知道怎麼辦」，不過2022年下半年再問大家，變成「不知道該怎麼辦」，所以他認為，看半導體產業趨勢，必須要看得「遠一點」。

回顧過去20年半導體產業的變化，吳田玉點出有三大要項，首先是全球化，其次是經濟效率，最後則是產業鏈同步升級；吳田玉進一步說，在全球化的狀態下，有截長補短的特性，每個廠商貢獻最好的部分，接下來是台灣的半導體群聚規模，擁有完整的上下游產業鏈，其互動更是無懈可擊的，讓成本具有一定程度的競爭力，至於在產業鏈同步升級的部分，如蘋果有創新的產品，全世界結合所有供應鏈，能在最短的時間內，用最大的量來達到「價值極大化」，這是過去20年最大的變化。

展望後市，吳田玉認為，新增的變數就是區域政治，主要是因為這是不可預測性的、沒辦法控制的，且不一定是遵循傳統思維，因此必須要有新的體認和新的學習。

針對台灣半導體未來的挑戰與機會，吳田玉分析，從台灣的生態來看，包括第三代半導體、矽光子、智慧製造、綠能零碳排的材料以及設備和軟體等，四大領域會是具有潛力的市場，在台灣半導體大到一個程度之下，要再更上一層樓，必須找到更大商機。

第三代半導體 吳田玉 生態

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