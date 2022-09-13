鴻海與印度Vedanta簽200億美元設半導體廠 鴻海回應了

路透社報導，鴻海（2317）攜手印度合作夥伴Vedanta，今（13）日與印度總理莫迪（Narendra Modi）的家鄉古吉拉特邦（Gujarat）簽署協議，將設立一個200億美元的半導體計畫。

鴻海表示，很高興古吉拉特邦所做的努力，以吸引在當地發展半導體與政府效率的提升，位在印度西部的古吉拉特邦是被認可具備工業發展，綠能與智慧城市的地方。隨著基礎建設的改善，以及政府主動強烈的支持，可望大幅提升在當地設立半導體廠的信心。鴻海期望與我們的夥伴及當地領袖一起共事。

按照鴻海在今年2月的公告，鴻海與Vedanta簽署合作備忘錄，鴻海將透過子公司Big Innovation Holdings Limited投資1.187億美元，與Vedanta成立合資公司，鴻海子公司將持股40%，鎖定印度本土半導體製造。

印度預估，印度半導體市場規模，將從2020年的150億美元，至2026年達到630億美元規模。鴻海與Vedanta是在2月宣布合作，路透社指出，Vedanta已獲得印度財政和非財政補貼，包括資本支出和古吉拉特邦的優惠電價，用以建設半導體工廠。

除了半導體專案之外，Vedanta也會在西部最大城市阿默達巴德(Ahmedabad) 附近，設計顯示器和半導體設備，後續也將打造打造半導體、面板、封裝測試等一系列產線。